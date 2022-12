Kormány-energia

EM: hétfő éjfélig jelentkezhetnek veszélyhelyzeti áramellátásra a versenypiaci kisfogyasztók

Január elsejétől is áramhoz juthatnak a jövőre egyelőre ellátatlan, idén 2 GWh-nál kevesebbet fogyasztó vállalkozások, önkormányzatok, társadalmi szervezetek. Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóknak ehhez hétfő éjféli jogvesztő határidővel kell online nyilatkozatot tenniük - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) szombaton az MTI-vel.



Azt írták, a tárca a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezése alapján dolgozta ki a kormányrendeletben bevezetett új konstrukciót.



A veszélyhelyzeti előírások a hét elején léptek hatályba, jelentkezni negyedik napja lehet.



Kiemelték, a megoldás olyan versenypiaci fogyasztók helyzetét rendezheti megnyugtatóan, akik jövő évi áramellátásukra nem rendelkeztek sem szerződéssel, sem elfogadott ajánlattal december 12-én.



Az igénylés további feltétele, hogy az idei éves tényfogyasztás az összes felhasználási helyen együttesen nem lehet több, mint 2 GWh - jelezték.



A veszélyhelyzeti átmeneti ellátásról január elsejétől határozatlan időre szóló szerződés alapján gondoskodik az MVM Next.



A villamos energiát havonta változó áron biztosítja majd a kereskedő, kifejezetten azzal a céllal, hogy az egyéb lehetőségektől eleső kisfogyasztók jövőre se maradjanak áram nélkül.



A jogosulatlanul igénylők kötbér fizetésére kötelezhetők - hívták fel a figyelmet.



A megkötött szerződés két hónapon belül felmondható, például abban az esetben is, ha valaki kedvezőbb piaci ajánlatot találna.



"A nemzetközi energiaválság Európában mindenütt rendkívüli kihívások elé állítja a cégeket és a településeket. A kormány az új eszközzel kész biztosítani egyes versenypiaci fogyasztók jövő évi áramellátását a munkahelyek megőrzése, a közszolgáltatások zavartalansága érdekében" - írták a közleményben.



A konstrukció további részletei a mintaszerződéssel együtt a https://mvmenergiakereskedo.hu oldalon olvashatók, ugyanitt érhető el és tölthető ki a nyilatkozattételi űrlap hétfőn éjfélig - közölte az EM.