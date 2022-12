Élelmiszer-biztonság

Mérgező spenót szedi áldozatait Ausztráliában, delíriumot, hallucinációt okoz

Kilenc ember mérgezés miatt szorult orvosi ellátásra Ausztráliában, miután az egyik helyi áruházlánc által forgalmazott bébispenótból ettek, ezért a hatóságok felszólították az embereket, hogy ha van otthon ilyen spenótjuk, ne egyék meg, hanem dobják ki.



A Riviera Farms ausztráliai termelő spenótjáról van szó, melynek lejárati dátuma egyébként pont péntek. Az egy kilogrammos kiszerelésű zöldség az új-dél-walesi hatóságok szerint szennyeződhetett - írta a The Guardian online kiadása.



Az egészségügyi minisztérium közölte, hogy a spenót súlyos mérgezéses tüneteket, köztük delíriumot, hallucinációt, homályos látást és lázat is okozhat.



A Riviera Farms is értesítette partnereit, hogy vegyék le a polcokról az szóban forgó spenótot, de a cég azt állítja, más termékei nem mérgezőek. A cég szerint valamilyen gyomnövény keveredhetett a spenótba.