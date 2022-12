Állatvédelem

Megszöktek, ezért kivégezte a csimpánzokat egy svéd állatkert

A dél-svédországi Furuvik állatkertjének munkatársai lelőttek három csimpánzt, miután a létesítmény mind a hét főemlősállata rejtélyes módon megszökött a ketrecükből szerdán - közölte csütörtökön az üzemeltető Parks and Resorts. Egy negyedik csimpánzt is lelőttek, de túlélte.



Annika Troselius szóvivőnő a Facebookon megfogalmazott éles kritikákat követően megvédte az emberszabásúakat agyonlövő döntést, és az AFP-nek elmondta, hogy a csimpánzok "magas kockázatú állatnak számítanak", és "veszélyt jelenthetnek az emberek életére", ha megszöknek.



"A csimpánzokról azt gondolhatjuk, hogy békés állatok, de rendkívül veszélyesek" - írták a munkatársak egy szerdai Facebook-bejegyzésben, figyelmeztetve, hogy "gyorsak, nagyon erősek és általában nem félnek", és azt állítva, hogy egy találkozás "gyorsan életveszélyes helyzetbe fajulhat".

A csimpánzok megteszik azt, amiről azt hittük, hogy csak az emberek képesek rá, derül ki a tanulmányból



"Amikor egy csimpánz elszabadul a parkban, sajnos le kell lőni" - folytatódott a bejegyzés, kitartva amellett, hogy az állatkert "gyásza" az elpusztult főemlősök miatt "rendkívül súlyos".



Furuvik kitartott amellett, hogy a csimpánzok elkábítása "nem volt alternatívája" a megölésüknek, egy másik bejegyzésben rámutatott, hogy ehhez valakinek "nagyon közel kellett volna kerülnie az állathoz", és a gyógyszerek hatásának kifejtése akár 10 percet is igénybe vett. Troselius hozzátette, hogy nem volt elég nyugtató mind a négy állat kiütéséhez.



A csimpánzok szökésekor a park a látogatók előtt zárva volt a szezon idejére, vagyis nem voltak jelen vendégek, akiket a majmok szétmarcangolhattak volna, és nem világos, hogyan jutottak ki szerdán a ketrecükből, mielőtt észrevették őket a létesítményben kóborolni. A személyzetet evakuálták vagy bezárták, és a park állítólag csütörtöktől "teljes készültségben" volt.



A négy megmaradt főemlős állítólag csütörtökön visszatért az épületükbe, bár a személyzet a Facebookon kifejtette, hogy még nem kerültek vissza a ketrecükbe, és más állatkertek gondozóit kellett behívni, hogy megpróbálják biztosítani őket. "Ez azt jelenti, hogy nem engedhetjük szabadon mozogni az embereket az állatkertben, és továbbra is magas készültségben vagyunk" - írta a Furuvik Zoo.