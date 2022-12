Veszély

A Pentagon messze alulbecsülte a PFAS mérgek potenciális áldozatainak számát a bázisain

Az amerikai katonai bázisokon a mérgező "örökkévaló vegyi anyagoknak" való kitettség több mint háromszor annyi embert érintett, mint amennyit a Pentagon elismert, és több mint 600 000 katona és családtagja által használt ivóvizet szennyezett be - állítja egy környezetvédelmi megfigyelőcsoport.



A kérdés a PFAS néven ismert vegyi anyagok, például a perfluoroktán-szulfonsav és a perfluoroktánsav, amelyeket tűzoltóhabban, ipari kenőanyagokban és hidraulikus folyadékokban használnak. A Pentagon áprilisban elismerte, hogy több tucat bázisán a vízkészleteket PFAS-ok szennyezték, főként a katonai tűzoltók által használt lángálló anyagok, de a veszélynek kitett emberek számát 175 000-re becsülte.



Az expozíció mértékét jóval alulbecsülték, főként azért, mert a Pentagon csak azokat a bázisokat vette figyelembe, ahol a vízben a PFAS-szennyező anyagok mennyisége meghaladta a 70 trillió részecskét (ppt), az EPA régi szabványát - közölte csütörtökön a washingtoni székhelyű Environmental Working Group (EWG). Az EPA új ajánlási szintje a nem biztonságos PFAS-szintekre vonatkozóan az 1 ppt-nél magasabb érték, bár ezt a szabványt még nem véglegesítették.



A Pentagon jelentéséből kimaradt több olyan nagy bázis, ahol a szennyezettségi szint meghaladta a 70 ppt-t, köztük a kansasi Fort Leavenworth és az észak-karolinai Fort Bragg, mondta az EWG. A Fort Leavenworth-i vízben 649 ppt PFAS-szennyezőanyagot találtak. További 88 bázison 70 ppt alá csökkent, de meghaladta a PFAS biztonságos szintjére vonatkozó felülvizsgált szabványt.



"A PFAS-okat "örökkévaló vegyi anyagoknak" nevezik, mert ha egyszer a környezetbe kerülnek, nem bomlanak le, és felhalmozódhatnak a vérünkben és a szerveinkben" - mondta az EWG. A vegyi anyagokat összefüggésbe hozták a vese- és hererák megnövekedett kockázatával, valamint terhességi komplikációkkal és a reproduktív rendszerek károsodásával.



A csoport hozzátette, hogy a Pentagon jelentése nem számolt be azokról a szolgálati tagokról, akik a bázisokon a nem katonai közművek által biztosított szennyezett ivóvíznek voltak kitéve. A tanulmány csak egy jelenlegi pillanatfelvételt nyújt az érintett bázisokon élő emberek számáról, és figyelmen kívül hagyja a több millió korábbi lakost, akiknek a víznek való kitettséget okozhatta.



A Pentagon szóvivője a Military.com-nak elmondta, hogy a hadsereg 2016 óta dolgozik az ivóvízben lévő szennyeződések kezelésén, és továbbra is elkötelezett a tisztítási feladatai mellett.