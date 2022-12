Háború

Az oroszok kijátsszák az amerikai gyártmányú HIMARS rendszert, állítja a legfelsőbb ukrán tábornok

Oroszország kiigazította taktikáját Ukrajnában, és alkalmazkodott a Kijev által nyugatról szállított fegyverzethez, köztük az amerikai gyártmányú HIMARS többszörös rakétavetőkhöz - mondta Valerij Zaluzsnyij tábornok, Ukrajna legfőbb katonai parancsnoka a The Economist című lapnak adott, csütörtökön megjelent interjúban.



"Az orosz mozgósítás bevált. Nem igaz, hogy olyan súlyosak a problémáik, hogy ezek az emberek nem fognak harcolni. Dehogynem fognak. Egy cár azt mondja nekik, hogy menjenek háborúba, és ők elmennek" - jelentette ki Zaluzsnyij, aki szerint bár az orosz katonák "talán nem olyan jól felszereltek", mégis "problémát jelentenek számunkra". Hozzátette, hogy "nincs kétsége" afelől, hogy Moszkva újabb előrenyomulást kísérel meg a főváros, Kijev felé.



A tábornok azt is állította, hogy Moszkva finomított a taktikáján a folyamatban lévő konfliktusban, alkalmazkodva az ellene használt fegyverzethez. "Olyan távolságba mentek, ahová a HIMARS nem ér el. Nekünk pedig nincs semmink, ami nagyobb hatótávolságú lenne" - magyarázta Zaluzsnyij, megismételve Kijev ismételt követeléseit nyugati támogatói felé, hogy szállítsanak neki nagyobb hatótávolságú lőszereket. A katonai főnök nem részletezte, hogy az orosz csapatok pontosan hová "vonultak" állítólag, hogy a HIMARS-rendszerek hatótávolságán kívülre kerüljenek.



A parancsnok sajnálkozott a Moszkva által a kritikus ukrán infrastruktúra ellen indított rakétatámadások fokozódása miatt is. Ugyanakkor azonban azt állította, hogy az ukrán légvédelem nagyon magas elfogási arányt mutat.



"Most 0,76-os arányt értünk el [a rakéták lelövésében]. Az oroszok ezt a 0,76-os hatékonysági együtthatót használják, amikor megtervezik a támadásaikat. Ez azt jelenti, hogy 76 rakéta helyett 100-at indítanak. És 24 átjut és eléri a célpontját. És mit tesz két rakéta egy erőművel? Két évig nem fog működni. Tehát ki kell építeni" - magyarázta Zaluzsnyij.



Az infrastrukturális bombázási kampány a Krími híd elleni támadás után jött, amelyet széles körben üdvözöltek a vezető ukrán tisztviselők, és Moszkva a kijevi hírszerző szolgálatokat okolta. A támadások miatt most az ország energiarendszere "a perifériára került", és az összeomlása súlyos áldozatokat fog követelni a csapatoktól is - állította Zaluzsnyij.



"Személyes véleményem szerint, nem vagyok energetikai szakértő, de nekem úgy tűnik, hogy a szakadék szélén állunk. Egy vékony vonalon egyensúlyozunk. És ha az elektromos hálózat tönkremegy... akkor a katonák feleségei és gyermekei elkezdenek fagyoskodni. És egy ilyen forgatókönyv nagyon is lehetséges. El tudja képzelni, milyen hangulatban lesznek a harcosok? Víz, fény és meleg nélkül beszélhetünk-e arról, hogy tartalékokat készítünk fel a harc folytatására?" - tűnődött.



Az ukránok mégis készen állnak a harc folytatására - hangsúlyozta Zaluzsnyij, hozzátéve, hogy sz