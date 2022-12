Háború

Lengyelország kapitulál az EU előtt az ukrajnai finanszírozás kérdésében - Politico

A lengyel kormány csütörtökön engedett az EU nyomásának, és ejtette ellenállását egy olyan szakpolitikai csomaggal szemben, amely több millió eurós támogatással jár Ukrajnának - jelentette brüsszeli diplomáciai forrásokra hivatkozva a Politico. Varsó azonban továbbra is viszálykodik hat nyugat-európai országgal az Afrikába irányuló orosz műtrágyaexportot érintő szankciók miatt.



A vita tárgya egy olyan intézkedéscsomag volt, amely 18 milliárd euró (19 milliárd dollár) összegű segélyt tartalmaz Kijevnek, 6,3 milliárd euró uniós támogatás befagyasztását Budapest számára, amíg Magyarország nem hajtja végre a Brüsszel által követelt "reformokat", valamint az Egyesült Államok által szorgalmazott minimális társasági adókulcshoz való hozzájárulást. Miután Lengyelország már korábban beleegyezett a csomagba, a lap szerint megpróbálta elérni, hogy az adótervet külön vizsgálják meg.



"Nagy a frusztráció amiatt, hogy Lengyelország a minimumadó blokkolásával veszélyezteti az Ukrajnának nyújtott támogatást" - mondta egy meg nem nevezett uniós diplomata szerdán a Politicónak, "újabb túszejtési helyzetnek" minősítve a lépést.



"Olyan ez, mint egy bántalmazó kapcsolat: Folyton azt ígérik, hogy legközelebb másképp lesz, de legbelül tudjuk, hogy újra és újra meg fognak minket bántani" - mondta egy másik uniós diplomata.



Csütörtök délutánra azonban Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök elvetette ellenvetéseit. A "jogállamiság" kérdésében is kapitulált Brüsszel előtt otthon, szerdán jelezte, hogy Lengyelország megváltoztatja a bírákra vonatkozó fegyelmi szabályokat, hogy megfeleljen az uniós irányelveknek, és feloldja a milliós támogatások zárolását.



Az Európai Bizottság 35 milliárd eurónyi, a világjárvány helyreállítására szánt támogatást és kölcsönt tart vissza, amíg Lengyelország be nem nyújtja a kérelmet. Morawiecki Jog és Igazságosság pártja (PIS) olyan törvényjavaslatot terjesztett elő, amely a fegyelmi ügyeket egy másik legfelsőbb bírósághoz helyezné át, amelyet az EU a kormánytól függetlenebbnek tart.



Koalíciós partnerei azonban nem biztos, hogy támogatják, és az ellenzék sem siet Morawieckinek mentőövet dobni. Az sem biztos, hogy a törvényjavaslat elég lenne Brüsszel megnyugtatására.



Varsó azonban továbbra is makacskodik az Oroszország elleni szankciók ügyében. A három balti állam támogatásával Lengyelország fenn akarja tartani az orosz hajóforgalomra vonatkozó jelenlegi embargót - míg Belgium, Franciaország, Németország, Hollandia, Portugália és Spanyolország a műtrágyaexportra vonatkozó korlátozások enyhítését javasolta, azzal érvelve, hogy az növeli az afrikai éhínség veszélyét.