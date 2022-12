Ünnep

Egy boszniai politikus megtiltotta a mikuláscsomag-osztást

Megtiltotta a céges mikuláscsomag-ajándékozást a Bosznia-hercegovinai Föderáció menekültügyi minisztere, mert szerinte a Mikulás figurája sértheti egyes dolgozók vallási érzéseit - közölte a Szarajevói Rádió csütörtökön az internetes oldalán.



Edin Ramic a vallásra történő hivatkozással utasította el a szakszervezet azon kérését, hogy a dolgozók számára ünnepség keretében osszon ajándékot a Mikulás.



A bosnyák Demokratikus Akciópárt (SDA) politikusa szerint a dolgozók körében előbb közvélemény-kutatást kell végezni, hogy szeretnének-e egyáltalán évvégi ünnepséget, és hogy azon a Mikulás adja-e át az ajándékokat a gyerekeknek. Ha a dolgozók többsége igennel válaszol, akkor engedélyezi az ünnepség megtartását - fűzte hozzá.



Miután néhány óra alatt számos bírálat érkezett a döntésre, a többségében bosnyákok és horvátok lakta országrész minisztere a közösségi médiában azt írta: akiknek nem tetszik a döntése, valójában nem őt bírálják, hanem az SDA-t akarják ismét támadni. Ezzel nem értenek egyet egyes párttársai, többen ugyanis szintén a közösségi médiában azonnal jelezték, semmi kifogásuk a Mikulás ellen, és az év végén - ha nem is a katolikus karácsony apropóján - ők is meg szokták ajándékozni családtagjaikat.



Bosznia-Hercegovina szekuláris állam, vagyis elkülönül egymástól az állam és az egyház, így vallási indokokra hivatkozva nem lehetne betiltani egy ilyen ünneplést - írta honlapján a Szarajevói Rádió.



Nem ez az első eset azonban, amikor a bosnyákok kitiltották a Mikulást. Az 1992-1995-ös boszniai háborút követően, amikor megalakult a független Bosznia-Hercegovina, az ország első elnöke, Alija Izetbegovic kijelentette, hogy a bosnyákoknak nem kellene ünnepelniük az újévet, mert az nem tartozik a bosnyák hagyományba, és nincs összhangban az iszlám szellemiségével. A nyilatkozat után az utcán sétáló Mikulásokat gyakran kövekkel dobálták meg, míg végül eltűntek a közterekről. Később az iszlám közösség is az elnök szavait erősítette meg, arra is figyelmeztetve, hogy a Mikulás keresztény szimbólum, amelyet vallássemleges elemként akarnak a muszlim gyerekekre erőltetni.