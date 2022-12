Ukrajnai háború

Gyermekeknek szánt kínzókamrát találtak Herszonban

Az ukrán parlament emberi jogi felelőse azt mondta: most először találtak arra vonatkozó bizonyítékokat, hogy kiskorúakat is kínzásnak vetettek alá az orosz megszállók. 2022.12.15 16:19 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Gyermekeknek készített kínzókamrát találtak az ukránok a Herszoni terület felszabadított részein - írja az Ukrajinszka Pravda cikke alapján az Index.



Dmitro Lubinyec, az ukrán parlament emberi jogi felelőse számolt be erről, aki azt mondta: most először találtak arra vonatkozó bizonyítékokat, hogy kiskorúakat is kínzásnak vetettek alá az orosz megszállók.



"Azt hittem, annál rosszabbat már nem látunk, mint amit Bucsában és Irpinyben láttunk. De nem. A legrosszabb csak Herszonban jött. Az egyik kínzókamrában találtunk egy elkülönített cellát, ahol a gyermekeket őrizték."



"Az onnan szabadultak is arról számoltak be, hogy ukrán gyermekeket őriztek mellettük. Maguk a megszállók is »a gyermekek cellájaként« emlegették a helyet" - mondta Dmitro Lubinyec, aki szerint a cella mindössze annyiban különbözött a többitől, hogy a padlóra egy vékony szőnyeget helyeztek. Az ukrán hatóságok egy fényképet is közzétettek a celláról:

Law enforcement officers found 10 torture chambers in Kherson, incl one for underages. Kids were abducted & held there for doing sth like taking photos of russian military equipment. The other two children's prisons were in Balakliya

Source: ombudsman Lubinets pic.twitter.com/Ls7xyNhItZ — Olena Halushka (@OlenaHalushka) December 14, 2022

Dmitro Lubinyec szerint azt is megtudták, a kiskorúakról azt feltételezték az orosz hatóságok, hogy részt vesznek az ukránok ellenállási mozgalmában. Egy 14 éves fiút például azért fogtak le, mert lefényképezett egy megrongált orosz harceszközt.



"A foglyoknak csak nagyon kevés vizet és szinte semmi élelmet nem adtak, miközben pszichológiai eszközökkel próbálták vallomásra bírni őket. Többek között azt mondták nekik, hogy a szüleik magukra hagyták őket, és nem jönnek vissza értük" - közölte Lubinyec.