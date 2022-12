Bűncselekmény

Észak-macedón miniszterelnök: a bombafenyegetésekkel hibrid háborút folytatnak az ország ellen

A hónapok óta tartó, folyamatos bombafenyegetésekkel egyelőre ismeretlen elkövetők hibrid háborút folytatnak Észak-Macedónia ellen - jelentette ki Dimitar Kovacsevszki észak-macedón miniszterelnök, miután kedden újabb hamisnak bizonyult bombafenyegetések voltak Szkopjéban.



A Szabad Európa Rádió balkáni irodájának szerdai beszámolója szerint az észak-macedón kormányfő azt is közölte, lehetetlen lenyomozni, honnan érkeznek a fenyegetések, és csak egy esetben vezettek el a nyomok egy fiatalkorúhoz, aki különböző szervereken keresztül készített egy hamis email-címet, és onnan küldött bombariasztást az iskolájának. Azonban bizonyosságot nyert, hogy nem ő volt az, aki az utóbbi három hónapban általános és középiskoláknak, bevásárlóközpontoknak, minisztériumoknak és más közintézményeknek küldött bombafenyegetéseket.



Robbanószert egyik esetben sem találtak, az ilyen riasztások viszont pánikot keltenek, és a rendőrség kapacitásait is kimerítik - tette hozzá a miniszterelnök.



A cikk emlékeztetett arra, hogy a nyugat-balkáni térség országaiban március óta számos, azóta hamisnak bizonyult bombafenyegetés érkezett. A Szabad Európa Rádiónak nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő szerint a térséget érintő kifinomult internetes támadások mögött egy szervezett csoport vagy központ áll, amelynek célja a térség destabilizálása és a félelemkeltés.



Ismet Ramadani, az Észak-Macedóniai Euroatlanti Tanács - egy 25 éve létező nem kormányzati szerv - elnöke szerint a hibrid háborút Oroszország Ukrajna elleni háborúja indította el, egészen pontosan az, hogy a térség legtöbb országa az ukrán fél mellett állt ki. Véleménye szerint a hibrid háborút folytató központot Oroszországból irányítják, vagy akár onnan hajtják végre a műveleteket is. Mint mondta, Szentpéterváron létezik egy központ, amely kifejezetten az internetes támadásokra szakosodott. Ezt a központot hétköznapi nyelven csak "trollgyárnak" nevezik.



Ismet Ramadani kifejtette, hogy a hibrid támadások olyan fenyegetéseket jelentenek, amelyek célja az, hogy a célpont státusát vagy megbecsülését tönkretegyék. Eszköztárában vannak harci és nem harci "fegyverek", használnak félretájékoztatást, álhíreket, gazdasági nyomást és kibertámadásokat is.



A biztonságpolitikai szakember szerint a jelenlegi koszovói feszültségek is részét képezhetik a térség destabilizálására vonatkozó kísérleteknek. Hozzátette: Albániában is voltak ilyen események, ahol kiderült, hogy az adatlopások és az internetes támadások mögött iráni hekkerek álltak. Véleménye szerint azonban Észak-Macedónia és Albánia a NATO tagjaiként bizonyos védelmet élveznek, és ha nem lennének tagok, akkor sokkal súlyosabb támadások érték volna a rendszereiket. Arról is beszélt, hogy azért nem derítették még fel a bombariadókkal fenyegetőket, mert mind Albániában, mind Észak-Macedóniában gyenge és fejletlen a szükséges infrastruktúra, így nem tudják kezelni ezeket a kifinomult támadásokat.