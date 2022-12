Korrupció

Nagy mennyiségű készpénzt foglaltak le az EP szocialista alelnökét érintő korrupciós ügyben

A belga rendőrség közel 1,5 millió eurót foglalt le a brüsszeli régióban házkutatások során az EP szocialista alelnökét érintő korrupciós ügyben. 2022.12.14 16:42 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A belga rendőrség Twitter-oldalán szerdán megjelent közlemény szerint a házkutatásokat "a belga szövetségi ügyészségnek az Európai Parlamentben (EP) tevékenykedő személyeket célzó, korrupció gyanújával nyitott aktája nyomán indított vizsgálat részeként hajtották végre".



Eva Kaili szocialista európai parlamenti képviselőt, az EP alelnökét pénteken tartóztatták le a belga hatóságok, egy Katarral kapcsolatos korrupció vádjával indított vizsgálati nyomozás részeként, azóta vizsgálati fogságban van.



Az EP kedden, strasbourgi plenáris ülésén Kaili alelnöki megbízatásának megszüntetése mellett döntött. Emellett kizárták a görögországi szociáldemokrata PASZOK pártból és az Európai Parlament Szocialisták és Demokraták (S&D) frakciójából is.



Kaili élettársát, Francesco Giorgit is őrizetbe vették, az olasz férfi Maria Arena belga szocialista EP-képviselő asszisztenseként dolgozott. A vádlottak között van egy volt olasz szocialista EP-képviselő, Pier Antonio Panzeri is.



Kallinak és társainak szerdán kell megjelennie a belga előzetes tárgyalási tanács előtt. A vizsgálóbíró dönti el, hogy a gyanúsítottak a per kezdetéig őrizetben maradnak-e. A vád ellenük: bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás és korrupció. Információk szerint Katar nagy összegű pénz- és áruajándékokkal próbálta befolyásolni az Európai Parlament politikai döntéseit.