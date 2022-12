Balesetek

Egyre több úttesten alvó embert gázolnak el Japánban

Egyre több embert vonz az éjszakai élet például Tokióban, és ezzel együtt nőtt az úton halálra gázolt alvó emberek száma.

Rohamosan nő a halálos áldozatok száma azoknál a gázolásos baleseteknél Japánban, amelyekben az emberek egy átmulatott éjszaka után az úttest közepén fekszenek le - jelentette szerdán a The Guardian című brit lap.



A koronavírus-járvány miatti szigorítások feloldásával egyre több embert vonz az éjszakai élet például Tokióban, és ezzel együtt nőtt az úton halálra gázolt alvó emberek száma.



A rendőrség beszámolója alapján az ilyen halálesetek száma megduplázódott az egy évvel ezelőttiekhez képest. Félő, hogy a következő két hétben, az ünnepek alatt a halálos áldozatok száma tovább nő majd, mert a pandémia miatt elmaradt ivászatokat, az úgynevezett bonenkai-esteket, ahol munka után az irodai dolgozók összegyűlnek, most megpróbálják pótolni.



A halálos balesetek számának hirtelen növekedése miatt a rendőrség arra kérte a lakosokat, hogy az év végi "bonenkai-idény" alatt fogyasszanak kevesebb alkoholt.



Az idén Tokióban halálra gázolt tíz ember közül mindegyik ivott, mielőtt az úttestre feküdt és elütötték - közölte a rendőrség.



A közlekedési minisztérium egy humorista páros közreműködésével nyilvános tájékoztató filmet adott ki, amelyben a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire hívják fel a figyelmet, valamint közlekedésbiztonsági tanácsokkal látják el a lakosságot. A film szilveszterig 60 ezer taxiban is látható, ha az utas figyeli a felszerelt monitort, de egyéb helyeken is vetítik majd. A rendőrség ezenkívül arra kéri a személy- és árufuvarozó cégeket, hogy figyelmeztessék sofőreiket: éjszaka vezessenek lassabban, és fényszórójuk mindig legyen felkapcsolva.



A bonenkaik szó szerint olyan évfelejtő bulik, amelyeken az emberek a sok, irodában töltött óra után összegyűlnek és "leeresztenek".



De Tokión kívül más országrészekben is egyre több részeg alszik el az úttesten, főleg hétvégéken és az év végén, amikor amúgy is többet isznak az emberek.



2020-ban az okinavai rendőrség több mint hétezer ilyen esetet jegyzett fel, amit egyesek a sziget déli részén lévő kedvező időjárásnak, valamint egy erős helyi szeszesitalnak tulajdonítanak.