Scholz: Vlagyimir Putyin 'egyetlen terve sem valósult meg'

A közösség fenntartja és meg is erősíti Ukrajna támogatását, méghozzá egészen addig, amíg szükséges és amíg Vlagyimir Putyin orosz elnök nem állítja le "brutális háborúját". 2022.12.14 11:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kudarcra számíthat, aki megpróbálja kijátszani az EU közös külpolitikáját - jelentette ki Olaf Scholz német kancellár szerdán a szövetségi parlamentben (Bundestag).



A kormányfő az EU-s tagállami vezetők brüsszeli csúcstalálkozóján képviselendő német álláspontot ismertető beszédében kiemelte, hogy a közösség továbbra is egységesen kiáll az orosz támadás ellen védekező Ukrajna mellett, így 2023-ban 18 milliárd euró hitellel is támogatja az országot.



Aki pedig azt gondolja, hogy ki tudja játszani a közös kül-, és biztonságpolitikát és "az EU értékeit, amelyek mellett minden tagállam elkötelezte magát", annak tudomásul kell vennie, hogy az ilyen próbálkozások kudarcra vannak ítélve - mondta Olaf Scholz.



Aláhúzta: a közösség fenntartja és meg is erősíti Ukrajna támogatását, méghozzá egészen addig, amíg szükséges és amíg Vlagyimir Putyin orosz elnök nem állítja le "brutális háborúját".



Ehhez a támogatáshoz a pénzügyi és humanitárius segítségnyújtás, valamint az Ukrajna önvédelmi képességének biztosítását szolgáló fegyverszállítások mellett az Oroszország elleni szankciók is hozzátartoznak - tette hozzá.



Mint mondta, 2022 "igazi története" abból áll, hogy Vlagyimir Putyin "egyetlen terve sem valósult meg". Az orosz elnök arra számított, hogy néhány nap alatt elfoglalja Ukrajnát és "a gázcsap elzárásával kiszárítja az európai szolidaritást". Azonban tévesen mérte fel az ukrán nép bátorságát és "demokráciáink karakterét", amelynek része "a nagyhatalmi mániával és az imperializmussal szembeni ellenállás".



Ukrajna így Vlagyimir Putyin számításával szemben kitartóan védekezik a "felperzselt föld politikájával" és a polgári infrastruktúra megsemmisítésére törő "alávaló orosz hadviseléssel" szemben, és "a Nyugat is elfogadta a kihívást" - fejtette ki a német kancellár.



Olaf Scholz az ukrajnai háborúval összefüggő feladatokkal kapcsolatban a többi között arról is szólt, hogy Németország továbbra sem támogatja az importált földgáz árának EU-s szintű hatósági korlátozását. Mint mondta, "nincsenek egyszerű, azonnali megoldások", így a földgáz globális piacán zajló folyamatokba sem lehet beavatkozni az ellátás biztonságának veszélyeztetése nélkül.