Holokauszt

Magyar zsidómentők előtt tisztelegtek Izraelben

Az észak-izraeli Hazorea kibucban kedd este megtartott ünnepségen a második világháború idején működött magyarországi földalatti cionista ifjúsági mozgalmak 209 tagja, valamint posztumusz kitüntetésük esetén családtagjaik vehették át a kitüntetést. Négy idős túlélő zsidómentő is jelen volt az eseményen, melyen egyikük, Szara Epstein beszédet is mondott, de az elismerésben részesültek döntő többsége már nem él.



Eddig mintegy 580-an vehették át ezt a kitüntetést, közülük 127-en olyanok, akik Magyarországról vándoroltak be Izraelbe. A kedden frissen kitüntetett több mint 200 magyar zsidó közül 81-en kibucokban telepedtek le a háború után.



Benkő Levente, Magyarország tel-avivi nagykövete a rendezvényen kiemelte, hogy a kitüntetettek példája felhívja a figyelmet azok hősiességére, akik a saját életük kockáztatásával mentettek másokat a történelem ezen sötét időszakában.



"Magyarország nagyköveteként állok ma itt, amely 1944-ben nem tudta megvédeni zsidó honfitársait, s ez mélységes fájdalommal és sajnálattal tölt el. Másrészt egy olyan ország büszke képviselőjeként is állok itt, amely korunkban Izrael egyik legerősebb támogatója a nemzetközi porondon"- mondta Benkő Levente.



Az ünnepséget Gideon Graif holokauszt kutató történész professzor nyitotta meg és vezette le. Elmondta, hogy a magyarországi földalatti cionista ifjúsági mozgalmak holokauszt alatti tevékenységét kutató bizottság 1984-ben alakult, s azóta dolgozik a téma kutatásán, a zsidómentő hősök elismerésén.



A cionista fiatalok eleinte Lengyelországból és Szlovákiából menekült üldözötteket mentettek, majd Magyarország 1944 március 19-i német megszállásától kezdve illegalitásban működtek, s a magyar zsidók életben maradásáért küzdöttek.



A bizottság elsősorban fiatalok oktatásával, előadások tartásával, valamint a zsidómentők kitüntetésével próbálja az izraeli köztudatba emelni a Magyarországon történteket, ahol mintegy ezer tizen- és huszonéves férfi és nő különféle módokon a becslések szerint 40-50 ezer zsidó túlélését tette lehetővé.



A 96 éves David Gur - aki 44-ben a dokumentumok hamisító illegális nyomdát vezette - a zsidó ellenállók nagyszabású tevékenységére emlékeztetett. Hangsúlyozta, hogy a német megszállás után 200 küldöttet indítottak 300 közösséghez pénzzel és igazolványokkal, hogy tízezreket csempésztek át Romániába, hogy 55 gyerekházat működtettek, több tízezer menlevelet osztottak szét, s élelemmel látták el a gettóba és a védett házakba kényszerítetteket.

Jichák Hercog, Izrael államelnöke videóbeszédben üdvözölte a rendezvényt, melynek fontosságát méltatta Alan Schneider, a Bné Brit szervezet igazgatója, és Naftali Deri, az izraeli ifjúsági mozgalmak tanácsának vezetője.



Eliezer Skedi nyugalmazott tábornok, a légierő volt főparancsnoka édesapja példájával emlékeztetett a történtekre, aki kiugrott egy deportáló vonatból, majd Budapesten az Üvegházban élt, és onnan járt ki a városba menleveleket osztani.



Az eseményt Juval Alpan szervezte, akinek édesapja, Móse Alpan a cionista ellenállók egyik vezetője volt. Elmondta, hogy az egykori zsidó földalatti aktivisták politikai nézeteiket félretéve teljes harmóniában dolgoztak együtt, és tudatosan döntöttek úgy, hogy nem ragadnak fegyvert, hanem az életmentésnek szentelik munkájukat.



"Nem hősöket akartak, akikről utcákat és településeket neveznek majd el Izraelben, hanem embereket akartak menteni, akik majd felépítik ezeket a településeket és utcákat" - hangsúlyozta, és sajnálatát fejezte ki a történelmi igazságtalanság miatt, hogy Izraelben a mai napig késlekednek elismerni a zsidó zsidómentők érdemeit.



A Zsidómentő oklevelet 2011-ben hozta létre Izraelben a Holokauszt zsidó zsidómentőinek hősiességét elismerő bizottság, együttműködésben a Bné Brit nevű zsidó világszervezettel.



Olyan zsidóknak adják át, akik a második világháború idején zsidókat mentettek fasiszta vagy náci megszállás alatt lévő országokban, ahol a zsidókat a meggyilkolás és a munkatáborokba való deportálás fenyegette.



A holokauszt emlékezetét őrző jeruzsálemi Jad Vasem mindeddig nem ismerte el, sőt ellenezte a zsidó zsidómentők elismerését, az üldözött zsidók mentéséért adott Világ igazai kitüntetést zsidók nem kaphatják meg.