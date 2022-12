Sajtószabadság

Rekordszámú újságírót börtönöztek be a világon 2022-ben

Rekordszámú, 363 újságírót börtönöztek be a idén világon azért, mert munkájukat végezték, a legtöbbet, 62-t Iránban - közölte szerdán egy amerikai érdekvédelmi csoport.



Mintegy 20 százalékkal emelkedett a bebörtönzöttek száma a tavalyihoz képest a december 1-i adatok alapján az Újságírók Védelmének Bizottsága (Committee to Protect Journalists) friss jelentése szerint.



"A top öt bebörtönző" Irán, Kína, Mianmar, Törökország és Fehéroroszország" - írják a jelentésben.



A tekintélyelvű kormányok erősítették az elnyomó intézkedéseket, hogy elnémítsák a médiát, hogy "fedő alatt tartsák a forrongó elégedetlenséget a Covid-19, majd az ukrajnai háború okozta gazdasági nehézségek sújtotta világban" - olvasható a tanulmányban.



Az Iránban letartóztatott 62 újságíró közül 49 a szeptemberben kitört tömeges tiltakozások idején került fogságba. A tüntetések a 22 éves kurd Mahsza Amini halála után kezdődtek, a fiatal nőt az erkölcsrendészet tartóztatta le, mert állítólag nem szabályszerűen viselte az előírásos fejkendőt. A nő a vizsgálati fogságban vesztette életét.



Az érdekvédő szervezet "példátlanul sok", 24 újságírónőt tartóztattak le idén.



A sorban Kína a második, 43 újságírót börtönöztek be 2022-ben, a tavalyi 48-hoz képest csökkent a számuk, noha a jelentés szerint a pontos számot a "kínai cenzúra" miatt különösen nehéz kideríteni.



Mianmarban a tavalyi 26-ról 42-re emelkedett a fogva tartott újságírók száma, az idén elítéltek csaknem fele az "uszítást" és a "hamis híreket" büntető rendelekezés alapján került börtönbe.



Oroszországban 19 újságíró van őrizetben, sokan közülük aki tízéves börtönbüntetést is kaphatnak a "hamis hírek" terjesztése miatt.