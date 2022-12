Konfliktus

Erdogan bejelentette, hogy legújabb fegyverei 'eltalálhatják Athént'

Recep Tayyip Erdogan török elnök szombaton arra figyelmeztetett, hogy országa legújabb ballisztikus rakétái elérhetik Athént, mielőtt megismételte Törökország azon követelését, hogy Görögország hagyjon fel az égei-tengeri szigetek állítólagos militarizálásával.



"Megkezdtük a saját rakétáink gyártását" - mondta Erdogan egy vasárnapi beszédében. "Természetesen ez a gyártás megijeszti a görögöket. Amikor azt mondjuk, hogy 'Tayfun', a görögök megijednek, és azt mondják: 'Ez eltalálja Athént'. Hát persze, hogy be fog csapódni".



Törökország októberben tesztelte 'Tayfun' ballisztikus rakétáját, a jelentések szerint 561 kilométerre (348 mérföldre) lőtték ki a lövedéket a Fekete-tenger partjai mentén. A rövid hatótávolságú rakétát titokban fejlesztette ki az ankarai székhelyű Roketsan védelmi vállalat, és állítólag alig 1000 kilométeres (621 mérföldes) hatótávolsággal képes lesz szárazföldi vagy tengeri célpontok támadására.



"Ha nem maradnak nyugodtak, ha megpróbálnak vásárolni valamit a fegyverkezéshez... egy olyan ország, mint Törökország, nem lesz szemlélődő" - folytatta. "Tennünk kell valamit".



Erdogan arra utalt, hogy Görögország amerikai páncélozott járműveket szállított az égei-tengeri Szamosz és Leszbosz szigetekre, amiről a török állami média szeptemberben számolt be. Míg Ankara azt állítja, hogy ez az állítólagos militarizálás ellentétes egy sor 20. század eleji szerződéssel, addig Athén fenntartja, hogy joga van arra, hogy bizonyos csapatokat állomásoztasson ezeken a szigeteken.



Bár Görögország és Törökország NATO-szövetségesek, a két ország történelmi rivális, és számos folyamatos vitájuk van. Ezek közé tartoznak a több égei-tengeri sziget feletti ellenőrzésről szóló viták, a Földközi-tengeren a fúrási jogokról szóló viták, valamint a Ciprus státuszáról szóló, régóta húzódó vita.



Kyriakos Mitsotakis görög miniszterelnök októberben találkozott amerikai törvényhozók küldöttségével, és a megbeszélések során Athén és Washington "rendkívül jó" kapcsolatát üdvözölte. Mitsotakis azt is kijelentette, hogy Görögország "nem fogja elfogadni szuverenitásának vagy szuverén jogainak megsértését" Törökország részéről.