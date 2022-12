Háború

A jemeni polgárháborúban már több mint 11 ezer gyerek vált a harcok áldozatává

A Jemenben dúló polgárháborúban 2015 óta már több mint 11 ezer gyerek vált a harcok áldozatává, közülük 3774-en meghaltak, mások megsebesültek vagy tartós egészségkárosodást szenvedek, és majdnem négyezer gyerekkatonáról is tudni - jelentette be hétfőn az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF).



A most közzétett adatok csupán a 2015 márciusától 2022 szeptemberéig mért időszak hivatalos adatai, a valódi számok ennél sokkal magasabbak lehetnek - teszik hozzá a közleményben, kiemelve egyúttal, hogy további százezrek élete forog veszélyben éhínség és betegségek miatt.



A közleményt jegyző Catherine Russel, az UNICEF ügyvezető igazgatója azonnali humanitárius segítséget sürgetett, leszögezve, hogy a szervezetnek legalább 484 millió dollár gyorssegélyre lenne szüksége. Aláhúzta azt is, hogy a szemben álló felek közti mielőbbi tűzszünet elengedhetetlen a humanitárius programok folytatásához.



Jemenben 2014 augusztusa óta dúl polgárháború az Irán támogatását élvező húszi síita lázadók, valamint a Szaúd-Arábia és más arab országok által támogatott, a nemzetközileg elismert jemeni elnökhöz hű erők között. A felkelők ellen 2015 márciusában lépett hadba a kormányerőket támogató koalíció.



Idén áprilisban a felek tűzszünetben állapodtak meg, mely - kétszeri meghosszabbítás után - októberben járt le. Bár október óta a harcok nem érték el korábbi intenzitásukat, még mindig összecsapásokat jelentenek, elsősorban olajterminálok és kikötők környékéről. A harcok során októberben és novemberben legalább 62 gyerek vesztette életét az UNICEF adata szerint.