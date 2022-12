Háború

Scholz elmagyarázta, miért fog továbbra is tárgyalni Putyinnal

A párbeszéd fenntartása az egyetlen módja a Moszkva és Kijev közötti konfliktus megoldásának - mondta a német kancellár. 2022.12.11 08:38 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Olaf Scholz német kancellár szerint továbbra is tárgyalni fog Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mert megoldást akar találni az ukrajnai konfliktusra. Ez nem fog megtörténni, ha a felek nem beszélnek egymással - mondta a kancellár szombaton a németországi Potsdamban tartott sajtótájékoztatóján.



"Továbbra is beszélni fogok vele" - mondta Scholz. "Meg akarom élni azt a pillanatot, amikor ki lehet jutni a helyzetből" - mondta, hozzátéve, hogy "ezt nem lehet megtenni, ha nem beszélnek egymással".



Scholz dicsérte Putyin jó német nyelvtudását is, és elmondta, hogy az orosz vezető mindig udvarias maradt a beszélgetéseik során. Azt is állította, hogy Putyin álláspontja sok tekintetben megváltozott, mióta Oroszország február végén megkezdte az ukrajnai katonai háborút. A kancellár mindazonáltal azzal vádolta Moszkvát, hogy "Ukrajna területének egy részét erőszakkal akarja meghódítani".



A kancellár megjegyzései alig több mint egy héttel a Putyinnal december 2-án folytatott utolsó telefonbeszélgetése után hangzottak el. A Kreml szerint Putyin és Scholz "az ukrajnai helyzet különböző aspektusairól" tárgyaltak, és az orosz elnök részletesen kifejtette Moszkva álláspontját. Putyin beszélt a nyugati országok "romboló" politikájáról is, amelyek továbbra is fegyverekkel pumpálják Ukrajnát. Az orosz vezető szerint ez, valamint pénzügyi támogatásuk vezetett ahhoz, hogy Kijev elutasította a tárgyalások gondolatát.



Scholz "elítélte az orosz légicsapásokat" az "ukrajnai polgári infrastruktúra" ellen, és "aláhúzta Németország eltökélt szándékát, hogy támogatja Ukrajnát", biztosítva, hogy az képes legyen megvédeni magát az "orosz agresszióval" szemben.



Októberben Scholz a Deutschlandfunk rádiónak azt mondta, hogy a Putyinnal folytatott beszélgetéseinek hangneme "mindig baráti, még akkor is, ha nagyon eltérő nézeteink vannak a kérdésben", ugyanakkor figyelmeztetett, hogy senki ne tápláljon "illúziókat" azzal kapcsolatban, hogy ez gyors eredményeket fog hozni.



Ugyanebben a hónapban a kancellár elutasította azokat a híreket, amelyek szerint Putyin a konfliktus eszkalációjával fenyegetőzik. "Azok a jelentések, amelyeket a tárgyalások során állítólagos fenyegetésekről olvastam, hamisak" - mondta.