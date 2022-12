Átküldtek véletlenül egy kutyát a reptéri röntgengépen egy hátizsákban

Vegye ki a laptopját, győződjön meg róla, hogy a folyadékok lezárt zacskóban vannak - és ne felejtse el kivenni a kutyáját a kézipoggyászából.



Ezeket a biztonsági előírásokat azonban egy utazó nem vette figyelembe, miután egy kutyát láttak egy hátizsákban összekuporodva átmenni a röntgengépen egy wisconsini repülőtéren.



A kutyus megpróbáltatásai a Dane megyei regionális repülőtéren történtek - közölte a Közlekedésbiztonsági Hivatal (TSA).



A reptéri biztonsági szolgálat azt tweetelte: "Ha bármilyen állattal utazik, értesítse a légitársaságot, és ismerje a szabályaikat.



"Az ellenőrzőponton vegye ki a háziállatot a táskából, és minden tárgyat, beleértve az üres hordozót is, küldjön átvilágításra a gépen".



A röntgenfelvételen a kis kutya a hátizsákban fekve látható, amely egy szürke biztonsági tálcában volt lefényképezve.



A TSA egy videót is tweetelt, amely a "háziállattal való utazás helyes módját" mutatja be, és amelyen egy férfi látható, amint kiveszi a macskáját a hordozóból, és a kezében tartja, miközben átsétál az átvilágítási ponton.



Az ügynökség szerint alternatív átvizsgálási lehetőségek is rendelkezésre állhatnak, "ha úgy gondolja, hogy kedvence megkísérel megszökni".

