Ukrajnai háború

Kormányzó: az orosz erők Torecket ágyúzták, áldozatok

Az orosz tüzérségi erők heves ágyútűz alá vették csütörtökön a Donyeck megyei Toreck városát, a támadás következtében egy helyi lakos életét vesztette, két másik megsérült - közölte Pavlo Kirilenko, a régió kormányzója a Telegram alkalmazáson.



A helyi vezető elmondta, hogy a lövedékek lakóövezetbe csapódtak, legalább 12 ház rongálódott meg, illetve dőlt össze.



Kirilenko figyelmeztetett, hogy minden civil, aki továbbra is a donyecki régióban tartózkodik, halálos veszélynek teszi ki magát. Arra kérte ezért a helyi lakosokat, hogy mihamarabb meneküljenek el a térségből Ukrajna kevésbé veszélyes vidékére.



Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója közben egy tévéműsorban azt mondta, hogy az orosz erők rendszeresen ágyúzzák a régióban lévő Kupjanszk városát, de az ukrán hatóságok továbbra sem látják annak kockázatát, hogy az orosz hadsereg offenzívát indítana a település irányába. Emlékeztetett arra, hogy Harkiv megyében még 29 település orosz megszállás alatt áll. "Kupjanszkot folyamatosan rakéta-sorozatvetőkkel és Sz-300-as rendszerekkel lövik az oroszok" - mondta Szinyehubov, kiemelve, hogy csütörtökön is rakéta csapódott be a helyi adminisztráció épülete mellett. "Károk keletkeztek, de személyi sérülésről nem érkezett jelentés" - tette hozzá. A kormányzó megjegyezte, hogy nemcsak Kupjanszk van célkeresztben: a megye északi részén, az ukrán-orosz államhatárhoz közeli Volcsanszkot is rendszeresen lövik az orosz erők.