Ukrajnai háború

Az EU nem fogadja el az Ukrajnában és Georgiában kiállított orosz okmányokat

Az Európai Unió (EU) belügyminiszteri tanácsa csütörtökön határozatot fogadott el arról, hogy az EU-tagországok ezentúl nem fogadják el az Ukrajnában és Georgiában kiállított orosz okmányokat.



A tanács brüsszeli közleménye szerint a határozat elfogadása válasz Oroszország Ukrajna ellen indított háborújára, valamint arra, hogy Moszkva orosz nemzetközi útleveleket állít ki a megszállt régiók lakosai számára. A határozat arra is reagál, hogy Oroszország 2008-ban egyoldalúan elismerte Abházia és Dél-Oszétia georgiai területek függetlenségét - írták.



Az Ukrajna orosz megszállás alatt álló régióiban és Georgia szakadár területein az ott lakóhellyel rendelkezők számára kiállított orosz úti okmányokat a továbbiakban nem fogják elfogadni érvényes okmányként vízum megszerzéséhez vagy a schengeni térség határainak átlépéséhez.



Az említett régiókban kiállított orosz úti okmányokat az uniós tagállamok közül többen már most sem ismerik el, más tagállamokban pedig folyamatban van az el nem ismertté nyilvánítás - közölték.



Hozzátették: a mostani határozat célja a külső határokra vonatkozó uniós politika és a közös vízumpolitika megfelelő működésének biztosítása, valamint az EU-tagállamok biztonságának szavatolása.



A közlemény emlékeztetett arra, hogy a Krím 2014. márciusi annektálása óta Oroszország orosz nemzetközi útleveleket állít ki a krími lakosok számára is. Az intézkedést 2019 áprilisában kiterjesztették Donyeck és Luhanszk nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeire, majd 2022 júliusában Herszon és Zaporizzsja megszállt régióira. Az orosz útlevelek kiállítása ezekben a megszállt régiókban a nemzetközi jognak, valamint Ukrajna területi egységének, önállóságának és függetlenségének megsértését jelenti - húzták alá az EU közleményében.