Fogolycsre

Griner-ügy: az Egyesült Államok választása az volt, hogy Griner vagy senki

Az Egyesült Államok nem adja fel, hogy elérje az Oroszországban bebörtönzött korábbi haditengerész, Paul Whelan elengedését is - közölte az amerikai elnök nem sokkal azután, hogy csütörtök reggel bejelentette a februárban letartóztatott Brittney Griner kosárlabdázó szabadon engedését fogolycsere keretében.



Joe Biden közölte, hogy Paul Whelan ügyét, az orosz fél, "illegitim módon", elkülönítve kezelte a Brittney Grinerről szóló alkutól, de megígérte, hogy "tovább dolgoznak a férfi hazahozatalán".



A Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának csütörtöki sajtóbeszélgetésén magas rangú tisztségviselők arról számoltak be, hogy az amerikai tárgyalófél számára néhány hete vált világossá, hogy Oroszország kizárólag a kosárlabdázó szabadon engedésébe hajlandó belemenni, cserében Viktor But orosz fegyverkereskedőért. A férfit, korábbi katonai tolmácsot, a KGB volt őrnagyát 2011-ben terrorizmus támogatásáért ítélték 25 év börtönre az Egyesült Államokban. Ahogy amerikai illetékesek fogalmaztak, nem személyek közötti választásról volt szó, hanem arról, hogy vagy elfogadják a sportoló elengedését, vagy senkit nem sikerül hazahozniuk.



Az is elhangzott, hogy csütörtökön amerikai illetékesek telefonon beszéltek Paul Whelannel, akit biztosítottak arról, hogy folytatják a tárgyalásokat az érdekében. Azt azonban nem tudták megerősíteni, hogy lenne olyan személy, akit Oroszország egy esetleges újabb fogolycsere keretében elfogadna.



Paul Whelant 2018-ban tartóztatták le az orosz hatóságok Moszkvában kémkedés vádjával, és 2020-ban 16 év börtönre ítélték, a büntetést egy munkatáborban tölti Moszkvától nyolc órányi autóútra. Az Egyesült Államok szerint a férfit jogtalanul tartják börtönben, a külügyminisztérium álláspontja szerint Oroszország nem tudta alátámasztani a kémkedés vádját.



Whelan családja közleményben örömét fejezte ki Brittney Griner elengedése miatt, ám közölte, lesújtja, hogy hozzátartozóját hátrahagyták. A sajtóhoz eljuttatott közleményben Paul Whelan testvére úgy fogalmazott, világossá vált, az amerikai kormánynak nincs olyan engedmény a kezében, amelyet Oroszország Paul Whelanért cserében elfogadna.