Jog

Moszkva: Viktor But és Brittney Griner orosz-amerikai fogolycsere keretében hazatérhetett

Viktor But orosz állampolgárt kicserélték Brittney Griner amerikai állampolgárra - közölte csütörtökön az orosz külügyminisztérium.



Az eljárást Abu-Dzabi repülőterén bonyolították le. Az orosz diplomáciai tárca szerint az illegális fegyverkereskedelem miatt 25 évre ítélt But már Oroszországba érkezett. A minisztérium szerint noha "Washington kategorikusan elzárkózott az orosz őrizetesről folytatandó tárgyalásoktól", Moszkva hosszú időn át folytatta a kiszabadítására irányuló erőfeszítésket.



Tatyja Moszkalkova orosz emberi jogi biztos közölte, hogy mind But, mind a kosárlabdázó Griner elnöki kegyelmet kapott a csere előtt, így szabadon mozoghat. Azt mondta, hogy a szabadon bocsátott orosz állampolgárt "amerikai inszinuáció" eredményeként ítélték el és felhívta a figyelmet arra, hogy a büntetéséből 13 évet már letöltött.



Steve Zissou, az orosz elítélt amerikai jogi képviselője a RIA Novosztyi hírügynökségnek elmondta, hogy az egyezkedés a legnagyobb titokban folyt, és noha "voltak feltételezések", hogy a csere csütörtökön történik meg, ő is frissen értesült a történtekről.



Viktor Butot 2008. március 6-án Bangkokban vették őrizetbe, és kétévi huzavona után kiadták az Egyesült Államoknak, ahol 2011 novemberében 25 év börtönre ítélték a kolumbiai FARC szélsőbaloldali gerillaszervezetnek történt jelentős fegyvereladásban való részvétel miatt. Az elítélt tagadta bűnösségét.



Amerikai források szerint But, aki korábban a szovjet Állambiztonsági Bizottság (KGB) őrnagya volt, szoros kapcsolatban állt az orosz szakszolgálatokkal. Az ő története ihlette meg a 2005-ben Nicholas Cage főszereplésével bemutatott Fegyvernepper című filmet.



Sajtójelentések szerint Washington július végén ajánlotta fel Moszkvának: Butot elcseréli az Oroszországban kémkedésért elítélt Paul Whelanre és a kosárlabdázó Grinerre.



Whelanre a jelek szerint az alku nem terjedt ki. Brittney Griner kétszeres olimpiai bajnok amerikai kosárlabdázót februárban - amikor a négyszeres Euroliga-győztes Jekatyerinburg játékosa volt - a seremetyjevói repülőtéren állították elő, majd drogbirtoklás miatt tartóztatták le, táskájában kannabisz tartalmú olajat találtak. Grinert augusztusban kilenc évre szóló börtönbüntetésre ítélték.



A tárgyalásokban a szaúdi trónörökös és az Egyesült Arab Emírségek elnöke közvetített - olvasható a két arab ország csütörtökön kiadott közleményében. A Kreml sajtószolgálata szerdán közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz államfő telefonbeszélgetést folytatott az emírségekbeli hivatali partnerével, Mohammed bin Zajed an-Nahjannal.