Németország

A kifutópályához ragasztották magukat klímaaktivisták a müncheni repülőtéren - videó

Klímavédelmi aktivisták megzavarták a közlekedést csütörtökön a müncheni nemzetközi repülőtéren.



Az Utolsó Nemzedék nevű német éghajlatvédelmi csoport aktivistái egyelőre ismeretlen módon hatoltak be a bajor tartományi főváros repülőterének védett övezetébe, ahol ragasztóval az egyik kifutópályához vezető gurulóút burkolatához rögzítették magukat.



A repülőgépek útjára települt négy aktivista miatt nagyjából háromnegyed óráig csak egy kifutópályán zajlott a közlekedés, de járatokat nem kellett törölni. A szövetségi rendőrség "nagyon gyorsan eltávolította" a behatolókat - mondta a reptér szóvivője a Bayerischer Rundfunk tartományi közszolgálati médiatársaságnak.



A müncheni akcióval egy időben több aktivista a berlini nemzetközi repülőtér forgalmát is megpróbálta megbénítani. Ketten jutottak be a gépek közlekedésére szolgáló térségbe, ahol ugyancsak egy gurulópályához rögzítették magukat, de szinte azonnal eltávolították őket.



Az éghajlatvédelmi erőfeszítések azonnali növelését követelő csoport az utóbbi hónapokban számos hasonló figyelemfelkeltő és tiltakozó akciót hajtott végre. A berlini reptér megbénításával is próbálkoztak már, november 24-én több órára leállt a forgalom az egyik kifutópályát elfoglaló aktivistáik miatt, egy nappal korábban pedig a csoport két tagja a karmesteri pulpitushoz rögzítette magát hangverseny közben Hamburg világhírű koncertpalotájában, az Elbai Filharmóniában.

🇩🇪 Beide Start- und Landebahnen am Flughafen München gesperrt, weil #Klimakleber sich aufs Rollfeld geklebt haben. pic.twitter.com/XHklWsf9Mj — GeorgeOrwell3 (@george_orwell3) December 8, 2022