Ukrajnai háború

Ukrenerho: az orosz erők ismét energetikai létesítményeket támadtak

Az orosz erők ismét több energetikai létesítményre mértek csapást szerdára virradó éjjel Ukrajna keleti részében - hozta nyilvánosságra az Ukrenerho áramszolgáltató társaság.



A közlemény szerint folytatódik az energiarendszer szakaszos helyreállítása a rakétatámadások után, de továbbra is jelentős áramhiány van. Az atomerőművekben az elektromos hálózat károsodása miatt lekapcsolt blokkok feltöltésének folyamata a tervezett módon folytatódik - tette hozzá a vállalat.



"Nehéz helyzet alakult ki az ország keleti részében, ahol az ellenség tegnap este ismételten tüzet nyitott egyszerre több energiainfrastrukturális létesítményre, miközben a hőmérséklet ebben a térségben elérte a mínusz 17 Celsius fokot. A sürgősségi javítási munkálatok folytatódnak. A javítócsoportok emellett azon dolgoznak, hogy felszámolják a rakétatámadások következményeit Kijevben és Odessza megyében, és biztosítsák a régiók energiaellátását" - fejtette ki az Ukrenerho. Kiemelte, hogy továbbra is jelentős hiány van az energiarendszerben, és az összes regionális energiacégnek korlátozást írtak elő az áramfogyasztásra vonatkozóan.



"Sajnos, vannak olyan régiók, ahol túllépték a fogyasztási határértékeket, ezért vészleállítást kellett alkalmazni - mutatott rá a vállalat. Hozzátette, hogy ez egy kényszerű lépés az energiarendszer egyensúlyának fenntartása érdekében. "Attól függően, hogy miként áll helyre a villamosenergia-termelés, a fogyasztáskorlátozások mértéke is változik" - ígérte az Ukrenerho.



A DTEK energetikai vállalat sajtószolgálata szerdán közölte, hogy előző nap egyik létesítményére kétszer is tüzet nyitottak az orosz erők, emiatt le kellett választani az elektromos hálózatról. A vállalat nem hozta nyilvánosságra, hogy hol található ez az energetikai objektum, de azt írta, hogy már nem először érte orosz támadás. Kiemelte, hogy "leállása energia- és hőellátási korlátozáshoz vezetett a régióban". A támadás következtében személyi sérülés nem történt.



Jaroszlav Janusevics, a déli Herszon megye kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazáson arról tájékoztatott, hogy az orosz csapatok keddi tűztámadásaiban két helyi lakos vesztette életét a régióban, és egy sebesült meg. Szavai szerint a keddi napon az orosz erők 51-szer nyitottak tüzet rakéta-sorozatvetőkkel, harckocsikkal, aknavetőkkel és más tüzérségi fegyverekkel a megye területére.



Az ukrán vezérkar szerdai jelentése szerint kedden mintegy 540 orosz katona halt meg Ukrajnában, velük együtt az orosz hadsereg embervesztesége elérte a 92 740 főt.