Meghosszabbította a cseh-szlovák határ ellenőrzését a Fiala-kormány

A csehek által őrizetbe vett illegális migránsok többsége szíriai állampolgár, akik Szerbián és Magyarországon keresztül érkeznek Szlovákiába. 2022.12.07 14:41 MTI

Meghosszabbította két héttel a cseh-szlovák határ ellenőrzését szerdán a cseh kormány, hogy megakadályozza a migránsok illegális bejutását az ország területére - jelentette a CT24 közszolgálati hírtelevízió kormányzati forrásokra hivatkozva.



Marian Jurecka kormányfőhelyettes az értesülést újságíróknak a későbbi sajtótájékoztatón megerősítette. A belügyminiszter a szerdai kormánydöntésről egyelőre nem nyilatkozott.



"A cseh-szlovák kapcsolatok nagyon érzékeny problémájáról van szó, ezért választottuk a kompromisszumos megoldást" - jelentette ki Jan Lipavsky külügyminiszter. "Másfelől tény, hogy nem kimondottan cseh-szlovák, hanem európai problémáról van szó. A migránsok problémáját európai szinten kell megoldani" - tette hozzá a cseh külügyek irányítója.



A köztelevízió értesülései szerint a cseh kormány állítólag azért döntött az intézkedés rövidebb, csak 14 napos meghosszabbítása mellett, mert nem szeretné tovább feszíteni a húrt a cseh-szlovák kapcsolatokban. Vezető szlovák politikusok ugyanis a közelmúltban többször nyíltan bírálták a cseh lépést, amely szerintük ellentétes a kétoldalú megállapodásokkal és a visszaadási szerződéssel. A két miniszterelnök megállapodása szerint a felek szakértői szinten is tárgyalni fognak a problémák megoldásáról.



A szeptember végén bevezetett, és azóta néhányszor meghosszabbított intézkedés december 12-én jár le.



A határellenőrzések meghosszabbítását Vít Rakusan belügyminiszter javasolta a kormánynak. A tárcavezető még kedden a televíziónak azt mondta, hogy az intézkedést 30 nappal szeretné meghosszabbítani.



Vít Rakusan korábban azt mondta, hogy a témát a karácsonyi ünnepek alatt Martin Vondrácek országos rendőrfőkapitánnyal is megvitatja.



A schengeni szabályok szerint a határellenőrzések legfeljebb fél évig, azaz március végéig maradhatnak érvényben. "Nem akarunk addig várni, szeretnénk tárgyalni a szlovák féllel a megoldásról, például a közös határőrjáratok bevezetéséről már a szlovák oldalon" - jegyezte meg a televízióban a miniszter. Kijelentette, hogy az eddig foganatosított intézkedések sikeresek, és a cseh diplomácia tevékenysége is eredményt hozott, például előrehaladtak a tárgyalások Szerbiával, hogy egyeztesse vízumpolitikáját az Európai Unióval.



A csehek által őrizetbe vett illegális migránsok többsége szíriai állampolgár, akik Szerbián és Magyarországon keresztül érkeznek Szlovákiába, majd Csehországon keresztül próbálkoznak eljutni Németországba - hangzott el a televízióban.



"A migráció megfékezése szempontjából a magyar-szerb határ védelme kulcsfontosságú. Csehország kész megduplázni, 40-ről 80-ra emelni az ott szolgáló rendőrei számát" - mondta korábban Petr Fiala cseh kormányfő újságíróknak egy prágai sajtótájékoztatón.