Magyarság

A romániai magyarság sérelmeiről beszélt Kulcsár-Terza József a bukaresti parlamentben

A romániai magyarság sérelmeiről beszélt napirend előtti felszólalásában, Klaus Iohannis államfőnek üzenve, Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő szerdán a bukaresti képviselőházban - tudatta az MTI-hez eljuttatott közleményében a Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki szervezete.



A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) jelöltlistáján parlamenti képviselővé választott politikus azt sérelmezte, hogy a romániai stadionokban rendszeresen hallható a "Kifelé a magyarokkal az országból!" rigmus, és sem az illetékes hatóságok nem végzik a dolgukat, sem az államfő nem avatkozik közbe.



"Miért nem hajlandó fellépni ezellen? Ha azt kiáltanák, kifelé a szászokkal az országból, mit tenne? Közbelépne? Énekelné még szívére tett kézzel Románia himnuszát? A szászokat Ceausescu eladta, de mondom én Önnek, velünk nem fog menni. Mi Erdélyben és a Székelyföldön otthon vagyunk, nem fogunk elmenni soha sehova, és nem is fogunk beolvadni. Nem vagyunk másodrendű állampolgárok, azt akarjuk, hogy Románia is tartsa tiszteletben az emberi jogokat" - mutatott rá a háromszéki képviselő az erdélyi szász nemzetiségű államfőhöz fordulva.



Kulcsár-Terza József szerint a magyarok nem felejtik el Iohannisnak, hogy kigúnyolta őket a "Jó napot kívánok, PSD" - köszöntéssel, és hogy "hazudott a közvéleménynek" azt állítva, hogy a Szociáldemokrata Párt eladja Erdélyt a magyaroknak, miközben lényegében Székelyföld autonómiastatútumáról volt szó.



"A területi autonómia nem mond ellent Románia alkotmányának. Szabadságban akarunk élni Románia határain belül. Amikor Ön azt mondja, +úgynevezett+ Székelyföld, a székelyeket gúnyolja ki. De ne feledje, Ön ma államelnök, holnap nem. Székelyföld azonban volt, van és lesz. Autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a székely népnek!" - zárta a politikai nyilatkozatoknak fenntartott órában elhangzott, napirend előtti felszólalását Kulcsár-Terza József.



Az MPP sajtóirodája szerint a felszólalás szövegét levélben is továbbították Klaus Iohannis államelnöknek.