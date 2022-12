Ismét repült a tojás Károly király felé - videó

Ismét tojással próbálták megdobni a brit uralkodót kedden, a feltételezett elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette. Egy hónapon belül ez volt a második hasonló incidens.



III. Károly király a Londontól 60 kilométerre északra fekvő Luton városába látogatott, és éppen a városháza előtt üdvözölte a fogadására összegyűlt helybelieket, amikor a tömegből valaki egy tojást hajított felé.



A területileg illetékes Bedfordshire megyei rendőrség rövid közleménye szerint az illetőt őrizetbe vették és megkezdték kihallgatását.



A rendőrség nem nevezte meg a gyanúsítottat, csak annyit árult el róla, hogy a húszas éveiben járó férfi.



III. Károlyt testőrei egy időre távolabb vitték a tömegtől, amíg a rendőrök azonosították és elfogták a tojásdobálót, de a király pár perc múlva folytatta az egybegyűltek üdvözlését.



Egy hónapja Yorkban történt szinte ugyanilyen incidens. November első hetében Károly és hitvese, Kamilla azért látogatott az észak-angliai városba, hogy felavassák a király édesanyja, a szeptember 8-án elhunyt néhai uralkodó, II. Erzsébet királynő első hivatalos szobrát.



Az ünnepség előtt III. Károly felesége kíséretében gyalogosan végigjárta a környező utcákat, hogy személyesen üdvözölje az összegyűlt többezres tömeget, amikor egy férfi, a 23 éves Patrick Thelwell több tojást hajított feléjük.



A tojások egyiküket sem találták el, és a király különösebb ijedelem nélkül, láthatólag tréfálkozva nyugtázta az incidenst, amely az ősi városkapu, a Micklegate Bar közelében történt.



Több évszázados hagyomány, hogy a Yorkba látogató uralkodók ezen a kapun át lépnek be a városba.



A rendőrök a tojásokkal dobálózó férfit néhány másodperc alatt legyűrték, őrizetbe vették és elvitték a helyszínről.



Patrick Thelwellt, aki saját elmondása szerint a szegények jogfosztottsága és a gazdagok kivételezett életformája ellen kívánt tiltakozni, később bírósági végzéssel tiltották el attól, hogy valaha is 500 méternél közelebb tartózkodjon a brit uralkodótól.



Hasonló esetek rendkívül ritkák a brit uralkodócsalád történetében, bár volt példa ennél sokkal veszélyesebb incidensekre is.



Több mint négy évtizede, 1981 júniusában egy fiatal férfi a II. Erzsébet királynő hivatalos születésnapjának nyilvános ceremóniáján a tömegből hat lövést adott le az ünnepség helyszínére lóháton érkező uralkodóra, de a fegyverben vaktöltények voltak.



A Marcus Sarjeant nevű lövöldözőt annak idején öt év börtönre ítélték, de három év letöltése után szabadult.

