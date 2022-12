Baleset

Lezuhant egy MiG-21 vadászgép Horvátországban

A szerencsétlenség helyszínére helikoptert küldött a horvát légvédelem, a kutatásba a hegyi mentőszolgálat és a rendőrség is bekapcsolódott. 2022.12.07 07:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Gyakorlatozás közben lezuhant egy MiG-21 vadászgép az észak-horvátországi Szlatinához (Slatina) közeli erdőben, Verőce-Drávamente megyében. Mindkét pilóta életben van - közölte a helyi horvát sajtó kedden.



A védelmi minisztérium közlése szerint a pilóták katapultáltak és sikeresen földet értek. Kórházba szállították őket, egyikük a lábán sérült meg, állapotuk stabil.



A baleset 14 órakor történt. A szerencsétlenség helyszínére helikoptert küldött a horvát légvédelem, a kutatásba a hegyi mentőszolgálat (HGSS) és a rendőrség is bekapcsolódott.



A baleset okát egyelőre nem tudni. A Jutarnji List című horvát napilap nem hivatalos forrásokra hivatkozva azt írta: leállt a vadászgép motorja.



A helyszínre érkezett Mario Banozic horvát védelmi miniszter is.



Horvátország egyetlen vadászrepülő százada nyolc szuperszonikus, általános nagyjavításon átesett MiG-21 BIS vadászgépből és négy UM gyakorló repülőgépből áll. A gépek nagyjavítását komoly botrány kísérte: a horvát katonai ügyészség 2016 márciusában nyomozást indított, mert sorozatos hibák jelentkeztek a repülőgépek használata közben. A vizsgálatok során kiderült, hogy Ukrajna nem eredeti MiG-21-es vadászrepülőket adott el Horvátországnak, hanem több, más országból beszerzett alkatrészből összeállított gépeket. A megvásárolt repülőgépek sorozatszámait átütötték, és az alkatrészek sorozatszámai sem egyeznek a dokumentációkban lévőkkel. Jelenleg mindössze néhány repül közülük, és azok is csak minimális időt töltenek a levegőben. Ugyanakkor 2023-tól már ezek a gépek sem szállhatnak fel, mert műszaki érvényességi idejük lejár.



Zágráb 2021 májusában döntött 12 Dassault Rafale F3R típusú, francia gyártású, használt vadászgép beszerzéséről, ezek a gépek azonban csak 2024-ben érkeznek meg Horvátországba.



A horvát sajtó beszámolója szerint az elmúlt 12 évben hat súlyos repülőgép-baleset történt, négy pilóta vesztette életét.