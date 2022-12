USA

Adócsalás vádjában bűnösnek találták Donald Trump két cégét

Adócsalás, valamint üzleti adatok éveken át tartó meghamisítása vádjában bűnösnek talált egy New York-i esküdtszék kedden Donald Trump volt amerikai elnökhöz köthető két vállalatot. Donald Trump szerint a cége elleni eljárás politikailag motivált "boszorkányüldözés".



A Donald Trump tulajdonában álló cégbirodalom két vállalkozásánál mind a 17 felhozott vádpontban, többi között bűnszervezetben folytatólagosan elkövetett adóvisszaélésben megállapították a bűnösséget. A vád szerint a cégek vezető tisztségviselői nagy értékű vállalati juttatásokat vettek igénybe, amivel személyi jövedelemadó-kötelezettségüket csökkentették.



A vádlottak padján ült Alex Weisselberg, a Trump Szervezet (Trump Organization) időközben felfüggesztett pénzügyi vezetője is, aki vádalkut kötött az ügyészséggel. A korábbi cégvezető 15 bűncselekményben elismerte bűnösségét, és azt, hogy tudtával történt az adócsalás-sorozat, valamint azt is, hogy 1,76 millió dollár jövedelem után nem fizetett adót, amiért cserében 5 hónap börtönnel és pénzbüntetéssel kikerülhet az eljárásból.



Donald Trump az ítélethirdetés után közleményt adott ki, amelyben annak a véleményének adott hangot, hogy a cége elleni eljárás politikailag motivált "boszorkányüldözés".



A Trump-vállalkozások ügyvédje Alan Futerfas a bíróságról távozóban azt hangoztatta, hogy fellebbeznek az ítélet ellen.



A perben Donald Trump és családtagjai nem voltak vádlottak, de a New York-i ügyészség a per során azt állította, hogy az adóelkerülés az előző elnök személyes jóváhagyásával történt. Az eljárás, illetve a nyomozás három éven át zajlott az ügyben.



A bűnösség megállapítása után a vádpontok alapján a Trump Szervezetet legfeljebb 1,6 millió dollár pénzbüntetésre ítélheti a bíróság.