Lezuhant egy MIG-21 vadászgép Horvátországban

Gyakorlatozás közben lezuhant egy MIG-21 vadászgép az észak-horvátországi Szlatinához (Slatina) közeli erdőben, Verőce-Drávamente megyében. Az egyik pilótával sikerült felvenni a kapcsolatot, a másik után még kutatnak - közölte a helyi horvát sajtó kedden.



A hírt a horvát védelmi minisztérium is megerősítette.



A baleset 14 órakor történt. A szerencsétlenség helyszínére helikoptert küldött a horvát légvédelem, a kutatásba a hegyi mentőszolgálat (HGSS) és a rendőrség is bekapcsolódott.



A baleset okát egyelőre nem tudni. A hírek szerint az egyik pilóta katapultált és rádiós kapcsolaton keresztül bejelentkezett, a másik után még nagy erőkkel kutatnak.



A helyszínre elindult Mario Banozic horvát védelmi miniszter is.