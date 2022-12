Oroszország

Putyin aláírta az "LMBT-propagandát" a médiából kitiltó törvénycsomagot

A tilalom a filmekre, könyvekre, reklámokra, médiakiadványokra és számítógépes játékokra vonatkozik, megszegése esetén akár 10 millió rubel bírság is kiszabható. 2022.12.06 07:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta azt a törvénymódosítás-csomagot, amely megtiltja az a médiában az "LMBT, a nemi átalakítás és a pedofília propagandáját" - az erre vonatkozó tájékoztatás hétfőn jelent meg jogszabály-javaslat lapján az orosz parlamenti alsóház adatbázisában.



A tilalom a filmekre, könyvekre, reklámokra, médiakiadványokra és számítógépes játékokra vonatkozik, megszegése esetén akár 10 millió rubel (jelenlegi árfolyamon 63 millió forint) bírság is kiszabható.



A magánszemélyeknek például 400 ezer rubelig (2,5 millió forint), a jogi személyeknek pedig ötmillió rubelig (31,5 millió forint) terjedő büntetést kell majd fizetniük az "LMBT-propagandáért". A külföldiek 15 napos adminisztratív letartóztatásra vagy kitoloncolásra is ítélhetők.



A pedofília propagálásáért magánszemélyeket 800 ezer rubelig (5 millió forint), szervezeteket pedig tízmillió rubelig (63 millió forint) terjedő pénzbírsággal sújthatnak. A külföldi állampolgárok ezért is kiutasíthatók lesznek Oroszországból.



Amennyiben "nem hagyományos" szexuális kapcsolatokról és preferenciákról fiatalkorúak körében terjesztenek információt, illetve ha az a nemváltoztatás szándékát keltheti bennük, a magánszemélyekre 200 ezer rubel (1,25 millió forint), a jogi személyekre pedig 4 millió rubel (25 millió forint) büntetés szabható ki.



A szigorítások betartásának felügyeletére az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyeletet (Roszkomnadzor) jogosították fel.



Antony Blinken amerikai külügyminiszter korábban a parlamenti előkészítés szakaszában elítélte az "LMBT-propaganda" betiltását célzó törvénytervezetet. A szigorítások egy másik társszerzője, Alekszandr Hinstejn kormánypárti képviselő az új szabályozást Blinkennek adott válasznak nevezte.



Putyin elnök hétfőn aláírta azt a törvényt is, amely megtiltja a gyűlések, felvonulások és tüntetések megtartását a közhatalom épületei, a templomok, az iskolák, a vasútállomások és repülőterek közelében. A jogszabály megtiltja a gyűléseket a felsőoktatási intézmények és kórházak szomszédságában is.