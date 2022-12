Üzemanyag-ellátás

Mozgó tehervonatból loptak olajat a tolvajok - videó

Bizonyára senkinek sem jutott eszébe, hogy még egy utat is el lehet lopni, de nemhogy az utat, hanem akár egy mobiltornyot vagy egy egész hidat is. Ehhez a listához most az olaj is hozzáadódott. 2022.12.06 04:03 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy nemrégiben készült videón indiai tolvajok vettek célba egy olajszállító vonatot, amely Bihta, a bihari Patna egyik közigazgatási alosztályán haladt keresztül.



A videót egy @krishnakakakani08 nevű Twitter-felhasználó tette közzé, aki a videó mellé azt írta: "Bihar: Tolvajok olajat lopnak a mozgó vonatból Bihta-ban, hogy 2022-őt nagy dobással zárják".



A videót, úgy tűnik, egy szemtanú készítette, amelyen látható, ahogy a helyiek a tartálykocsik mellett futnak, hogy megtöltsék a vödröket olajjal, méghozzá egy vasúti hídon, mielőtt az elérte volna rendeltetési helyét a tehervonatban, amely a jelentések szerint a Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) olajraktára felé tartott. Eddig nem érkezett jelentés arról, hogy a cselekmény ellen bármit is tettek volna.



Az emberek az interneten felháborodtak a rabláson.



A videó hetekkel azután bukkant fel a közösségi médiában, hogy szintén bihari tolvajok elloptak egy 2 km hosszú útszakaszt Banka körzetben és egy 45 éves vashidat Amiyavar faluban, most pedig olajat.



Egy férfi azt írta a videóra reagálva: "Azok az emberek, akiknek szokásává vált a segélyek vagy a lopás, soha nem kaphatnak motivációt a teljesítéshez. Miért is volna szükségük a fejlődésre?".



Egy másik férfi, akit szó nélkül hagyott a tett: "Mit mondjak...kit hibáztassak...nincsenek szavak".



Egy másik férfi szégyenletes tettnek nevezte, és ezt tweetelte: "Ilyen szégyenletes tett, Hol van az adminisztráció".



Egy másik férfi úgy vélte, hogy az egész lopási ámokfutást egy műsor ihlette. Azt írta: "A Netflix inspirálta #BreakingBad".

Bihar: Thieves steal oil from moving train in Bihta to close out 2022 on a high. pic.twitter.com/eKBPSp5HPR — KK (@krishnakakani08) December 4, 2022