Gyerekeket sebesített meg egy késes támadó Németországban - videó

Két, iskolába tartó gyereket sebesített meg egy késes támadó a Németország délnyugati részén fekvő Illerkirchbergben - közölte hétfőn a német rendőrség.



A 13 és 14 éves lányokat az iskolabusz-megállóba vezető úton támadták meg az Ulm mellett fekvő kisvárosban.



A 14 éves lány a kórházba szállítás után meghalt.



Az ulmi ügyészség és a rendőrség az esetről tájékoztató közös közleményében ismertette, hogy a halálos áldozat egy "migrációs hátterű német" lány. Társa - aki ugyancsak német állampolgár - súlyos, de nem életveszélyes sebesüléseket szenvedett.



A támadással egy 27 éves eritreai menedékkérőt gyanúsítanak, aki a közelben lakott egy menedékkérőket befogadó szálláson, és ott is fogták el a terrorelhárító egység tagjai. A feltételezett elkövető is megsebesült, jelenleg kórházban ápolják. Egyelőre nem tudni, ismerte-e áldozatait.



A közleményben az is szerepel, hogy "a rendőrség hangsúlyozza, tisztában van azzal, hogy az ilyen jellegű események félelmet és érzelmeket gerjesztenek", ezért mindenkit arra kér, hogy ne "általánosító gyanúval" forduljon "az idegenek, védelmet keresők vagy menedékkérők" felé, és ne is terjesszen vagy támogasson ilyen előítéleteket.

