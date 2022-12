Háború

Macron szerint 'neheztelést' látott Putyin szemében

Az orosz elnök keserűséget érez a Nyugat iránt, és úgy véli, az meg akarja semmisíteni az országát - mondta a francia államfő. 2022.12.05 15:44 ma.hu

Emmanuel Macron francia elnök "neheztelést" látott Vlagyimir Putyin orosz elnök szemében, amiért úgy véli, hogy a Nyugat az országa elpusztítására törekszik.



A CBS News-nak vasárnap nyilatkozva Macront arra kérték, hogy mondja el a saját véleményét arról, hogy mit lát Putyin szemében, ahogyan azt George W. Bush volt amerikai elnök is tette 2001-ben, amikor azt mondta: "Nagyon egyenesnek és megbízhatónak találtam őt".



A francia elnök azt válaszolta, hogy "egyfajta neheztelést" látott, amely szerinte a nyugati világ, köztük az EU és az Egyesült Államok ellen irányul, és amelyet "az az érzés támaszt alá, hogy a mi perspektívánk Oroszország elpusztítása volt".



"Nem hiszem, hogy ez a mi perspektívánk. Soha nem ez volt a mi perspektívánk Franciaországban" - mondta Macron, hozzátéve, hogy az orosz kollégájával folytatott tárgyalások során érezte, hogy Putyin a saját sorsát látja így.



"Egyértelmű számára, hogy az orosz nép egy nagyszerű nép, nagyszerű történelemmel" - mondta Macron. "És a perspektívája és valószínűleg a célja is az volt, hogy talán egy birodalmat állítson helyre".



A francia vezető megjegyezte, hogy az ukrajnai konfliktus közepette igyekezett nyitva tartani a párbeszédet Putyinnal. "Mindig rendszeres megbeszéléseket és közvetlen kapcsolatot tartok fenn Putyin elnökkel. Mert úgy vélem, hogy a legjobb módja az újbóli kapcsolatfelvételnek, ha megőrizzük ezt a közvetlen csatornát" - mondta, hozzátéve, hogy "az elszigeteltség a legrosszabb dolog", különösen egy olyan vezető számára, mint Putyin.



Miközben Franciaország elítélte Moszkva háborúját a szomszédos államban, és részt vett az Oroszország elleni nyugati szankciókban, Macron a múlt héten ragaszkodott ahhoz, hogy a NATO készítsen elő esetleges garanciákat az orosz biztonságra arra az időre, amikor az ukrajnai konfliktus rendeződik.



Tavaly decemberben Oroszország biztonsági követelések listáját nyújtotta be az Egyesült Államoknak és a NATO-nak, arra kérve a Nyugatot, hogy tiltsák meg Ukrajnának a katonai blokkba való belépését, miközben ragaszkodott ahhoz, hogy a NATO 1997-től a bővítés előtt vonuljon vissza a határaira. A követeléseket a Nyugat elutasította.