Bűnügy

Europol: csaknem 2500 pénzszállító került rendőrkézre egy pénzmosás elleni világméretű akcióban

Huszonöt ország bűnüldöző szervei három hónapig tartó akciójuk során 2469 pénzszállítót és beszervezőiket vették őrizetbe, 17,5 millió euró tisztára mosását akadályozva meg ezáltal - olvasható az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) hétfőn közzétett jelentésében.



Az immáron nyolcadik alkalommal végrehajtott európai pénzszállítók elleni akció (EMMA8) nemcsak Európában, de azon kívül - Kolumbiában, Szingapúrban és Ausztráliában - is lecsapott a futárokra és az őket beszervező bűnözőkre. A letartóztatásokon kívül a hatóságok mintegy 8800 pénzszállítót és 222 toborzót valamint 4089 hamis pénzügyi tranzakciót is azonosítottak.



A szeptember elejétől november végéig tartó rendőrségi műveletet az Nemzetközi Bűnügyi Rendőrségi Szervezet (Interpol) és az Európai Bankszövetség (EBF) is támogatta mintegy 1800 pénzintézet bevonásával.



Az Europol felhívta a figyelmet, hogy pénzszállítói tevékenység jelentős szerepet játszik a nemzetközi pénzmosásban, lehetővé téve a bűnözők számára, hogy gyorsan és hatékonyan mozgassák az pénzeszközöket egy - gyakran különböző országokban lévő - számlahálózaton keresztül.



Ezen a héten az Europol nemzetközi partnereivel, az Európai Bankszövetséggel és a pénzügyi intézményekkel együtt, kampány keretében felhívja a figyelmet erre a bűncselekményre és annak büntetőjogi következményeire.



Az Europol kiemelten felhívja az emberek figyelmét, hogy ha bárkit azzal keresnek meg ismeretlenek, hogy fogadjanak el pénzt készpénzben vagy bankszámlára, majd az összeget jutalék fejében juttassák el harmadik félnek, akkor mindenki mentse el a bizonyítékokat, utasítsa vissza a felkérést, és azonnal értesítse a bankját és a rendőrséget.