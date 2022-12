Ukrajnai háború

Ferenc pápa: béke nélkül mindannyian vereséget szenvedünk

A háborúval mindenki veszít, még azok is, akik győztesnek képzelik magukat, vagy közömbösen ki akarnak belőle maradni Ferenc pápa szerint, akinek békefelhívását, melyet az ukrajnai háborúnak szentelt könyv előszavaként írt, a Corriere della Sera olasz napilap közölte hétfőn.



Még hány tragédiával kell szembesülnünk mielőtt mindazok, akik részt vesznek a háborúkban, megértik, hogy "ez az út kizárólag a halálba vezet, még ha néhányakat azzal is ámít, hogy győztesek?" - teszi fel a kérdést a pápa.



"Váljék világossá: a háborúval mindannyian vereséget szenvedünk. Azok is, akik nem vettek részt benne, és gyáva közönnyel tekintettek erre a borzalomra anélkül, hogy tettek volna a békéért. Mindannyiunk kötelessége, akármilyen szerepben, hogy a béke emberei legyünk. Senki sem kivétel. Senkinek nincs felhatalmazása, hogy félrefordítsa tekintetét" - írta Ferenc pápa.



Ferenc pápa írásában hangsúlyozta, hogy szünet nélküli imára van szükség az ukrajnai béke érdekében: nem szabad fáradnunk, nem szabad hozzászoknunk ehhez és semmilyen más háborúhoz. Nem szabad megengednünk, hogy szívünk és elménk érzéketlenné váljon az Isten- és emberellenes szörnyű borzalmakkal szemben - írja az egyházfő.



"Nem szabad biztosra venni ezt a darabokban zajló harmadik világháborút, mely szemünk előtt drámaian totális harmadik világháborúvá vált. Imádkozzunk a békéért! Dolgozzunk a békéért!" - hangoztatta Ferenc pápa, s egyúttal XII. Pius második világháború kirobbanása előtti szavaira emlékeztetett, miszerint semmi nincs veszve a békével, de minden elveszhet a háborúval.



Ferenc pápa úgy vélte, az ukrajnai háború kirobbanása pillanatától kérdéseket vetett fel: a pandémia nehézségekkel és tragédiákkal teli időszakából végre kijutva "miért érkezett ennek az értelmetlen és istengyalázó háborúnak a borzalma? Bizonyossággal nevezhetjük-e jogos háborúnak? Bizonyossággal beszélhetünk-e szent háborúról?" - sorolja kérdéseit a katolikus egyház feje.



Ferenc pápa megjegyzi: a háború borzalmai sértik Isten szent nevét, még inkább, ha Isten nevével visszaélve igazolják a rombolást és a mészárlást. "A háborúban megsebesített gyerekek, nők, férfiak kiáltása szívszakasztó imaként emelkedik az Atyához" - vélte az egyházfő.



Ferenc pápa a háború kirobbanása óta több alkalommal mondott már imát a békéért az általános audienciákon. Az ukrajnai háború kirobbanása után egy hónappal a Szent Péter-bazilikában bemutatott bűnbánati szertartás keretében felajánlotta Oroszországot és Ukrajnát Mária szeplőtelen szívének.

A pápa vasárnapi bejelentése szerint a békének szenteli a szeplőtelen fogantatás december 8-i ünnepnapján mondandó imádságot is.



A Corriere della Sera részletet közölt Ferenc pápa előszavából abból a megjelenés előtt álló könyvből, mely az egyházfőnek az ukrajnai háború kirobbanása óta mondott beszédeit tartalmazza. Az Enciklika az ukrajnai békéről című olasz nyelvű kötet a címével arra utal, hogy Ferenc pápa beszédei gyűjteményét apostoli üzenetnek szánja. Az enciklika meghatározott, általában aktuális egyházi vagy azzal kapcsolatos társadalmi témát feldolgozó pápai körlevél, melyet az egyházfő a püspökökhöz és papokhoz, a hívekhez és minden jó szándékú emberhez intéz.