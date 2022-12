Ukrán haditengerészet: tiltott vegyi gránátokat használnak az orosz erők

Tiltott vegyi fegyvereket, K-51-es típusú aeroszolgránátokat használnak az ukrán fegyveres erők ellen az országot támadó orosz erők - állította az ukrán haditengerészet vasárnap a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.



A közlés szerint klórpikrin gázt tartalmazó gránátokat vetnek be Ukrajna keleti részén az ukrán erők ellen. A gránátból kiáramló gáz füstje légzési nehézségeket okoz, emiatt az ukrán katonák védőfelszerelésben kénytelenek tartózkodni az állásaikon - tette hozzá a haditengerészet.



Szerhij Hajdaj, Luhanszk megyei kormányzó az Eszpreszo televízió műsorában arról beszélt, hogy az időjárás kedvez az ukrán erőknek Szvatove és Kreminna települések irányban. "A közeljövőben kedvező híreket várunk az ukrán fegyveres erők sikereiről" - fűzte hozzá. Megjegyezte, hogy a régióban "partizánok" is segítik az ukrán tüzérséget az ellenség tartózkodási helyének megállapításában.



Az ukrán vezérkar vasárnapi összesítése szerint eddig hozzávetőleg 91 150 orosz katona halt meg Ukrajnában, közülük 550 most szombaton. Az orosz erők elveszítettek egy újabb repülőgépet, összesen már 281-et. Ezenfelül az ukrán erők megsemmisítettek 2922 orosz harckocsit, 5892 páncélozott harcjárművet és 1908 tüzérségi rendszert.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál helyi kormányzók beszámolóiból készített összefoglalójában azt írta, hogy az elmúlt napon az ország nyolc megyéjét lőtték az orosz erők, a donyecki régióban az ágyúzások következtében egy helyi lakos meghalt, öt megsebesült.

