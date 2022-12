Videó: majdnem elragadta a kislányt a prérifarkas, az édesapának kellett közbeavatkoznia

Egy prérifarkas elragadott egy kisgyereket a családja előkertjéből a Los Angeles-i Woodland Hills körzetében, és elkezdte elrángatni. Még szerencse, hogy az apjának sikerült elijesztenie az állatot, a kislány pedig karcolásokkal és horzsolásokkal megúszta.



"Hallottam, hogy sikoltozik és sír, és azt hittem, hogy elesett, és láttam, hogy ott van a prérifarkas" - mondta Ariel Eliyahuo, a kisgyermek apja.



A család biztonsági kamerája rögzítette a történteket péntek délután 15:45 körül.



Miután Ariel megragadta a lányát, és egy vizes palackot dobott a prérifarkasnak, a gyermek édesanyja kirohant a bejárati ajtón.



A Times of Israel szerint a család izraeli, és három éve élnek a külvárosban. A lánynak veszettség elleni oltást kellett kapnia, és most már fél kimenni a szabadba.



A Los Angeles Times hozzátette:



Patrick Foy, a Kaliforniai Hal- és Vadvédelmi Minisztérium közérdekű információkért felelős kapitánya elmondta, hogy a hivatal a Los Angeles megyei állatgondozó és -ellenőrző szervekkel közös nyomozást folytat a prérifarkas felkutatására.



"Ez a prérifarkas hetek óta komoly problémát jelent ebben az utcában" - mondta Foy. "Már korábban is beszéltünk erről, mivel korábbi jelentések is érkeztek arról, hogy potenciálisan háziállatokat fenyeget."



Ha a prérifarkast megtalálják, elaltatják, és veszettségi tesztet végeznek rajta, mondták a tisztviselők.

