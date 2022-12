Fegyverkezés

Az USA bemutatta első új bombázóját a hidegháború óta

Az amerikai légierő pénteken bemutatta új stratégiai lopakodó bombázóját, az elsőt 30 év után. A több mint félmilliárd dollárra becsült költségű B-21 Raider még nem teljesítette szűzrepülését.



A Northrop Grumman bombázóját, amely hagyományos és nukleáris fegyverek hordozására is alkalmas, a kaliforniai Palmdale-ben található Air Force 42-es üzemében tartott ünnepségen mutatták be. Az eseményen részt vettek a Pentagon magas rangú tisztviselői, köztük Lloyd Austin védelmi miniszter.



Austin úgy üdvözölte a B-21 Raidert, mint "Amerika azon elszántságának megtestesülését, hogy megvédje a köztársaságot, amelyet mindannyian szeretünk", hozzátéve: "Ez az elrettentés amerikai módra".



Amikor 2015-ben először jelentették be a Raiderre vonatkozó szerződést, Deborah Lee James, a légierő akkori államtitkára azt állította, hogy az Egyesült Államoknak szüksége van egy új bombázóra, "amely lehetővé teszi számunkra, hogy sokkal bonyolultabb fenyegetésekkel szálljunk szembe, például azokkal a fenyegetésekkel, amelyekkel - félelmünk szerint - egy napon Kína, Oroszország részéről kell szembenéznünk".



A lopakodó bombázó várhatóan 2023-ban hajtja végre szűzrepülését. Az amerikai légierő eredetileg azt remélte, hogy a repülőgép már 2019-ben a levegőbe emelkedik, de ezt 2021 decemberére, majd 2022 közepére halasztották.



Az eredeti tervek szerint darabonként 550 millió dollárba került volna, de az évek során az infláció miatt 692 millió dollárra duzzadt az árcédula. A légierő összesen legalább 100 gép beszerzését tervezi. A Bloomberg 2021-ben arról számolt be, hogy a B-21-es program fejlesztésének, beszerzésének és üzemeltetésének támogatásának teljes költsége 30 év alatt valószínűleg legalább 203 milliárd dollárjába fog kerülni az adófizetőknek.