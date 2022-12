Háború

Az oroszok 'olyanok, mint a csótányok', mondta az ukrán származású szakértő a francia tévében

Az ukrán származású elemző, Alla Poedie a francia televízióban való szereplése során az orosz állampolgárokat kártevőkhöz hasonlította, és sürgette Franciaországot, hogy csapjon le rájuk és kultúrájukra.



Poedie, aki magát a volt szovjet tagköztársaságok szakértőjének vallja, az LCI hírcsatornán tette ellentmondásos kijelentéseit kedden, az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktusnak szentelt beszélgetőműsorban.



"Biztosítani kell, hogy Oroszországot felelősségre vonják minden állampolgárával együtt szerte a világon, akik sok kárt okoztak" - mondta.



A szakértő kitartott amellett, hogy "szégyenletes", hogy az orosz ortodox lelki és kulturális központ nyitva maradt Párizs központjában. A Szentháromság-székesegyházat is magában foglaló komplexum "tele volt orosz kémekkel" - mondta, anélkül, hogy bizonyítékot szolgáltatott volna állítására.



"És mi elfogadjuk őket. Nem rúgjuk ki őket. Miért? Ezt a komplexumot be kell zárni és teljesen el kell pusztítani. Nincs létjogosultsága" - mondta Poedie.



Hozzátette, hogy ki kell vizsgálni, hogyan engedélyezték egyáltalán az orosz kulturális központ megépítését a francia fővárosban. 2016-ban, Francois Hollande akkori francia elnök idején nyitották meg a komplexumot, az ünnepségen Párizs polgármestere és az orosz kulturális miniszter is részt vett.



A műsorvezető azt is megkérdezte a szakértőtől, hogy szerinte azokat az orosz férfiakat, akik az idén szeptember és november közötti részleges mozgósítás során elmenekültek az országból, szintén felelősségre kellene-e vonni és rács mögé kellene-e juttatni.



"Azok csótányok. Ennyi. Azért menekülnek el az országból, mint a csótányok, mert nem akarnak belülről harcolni és megbuktatni a jelenlegi rendszert" - válaszolta Poedie.



A felvételekből ítélve a stúdióban lévő vendégek közül néhányan nagyon kellemetlenül érezték magukat az ilyen kijelentések hallatán.



Az orosz média szerint Poedie Kijevben született, de Franciaországba emigrált, miután feleségül ment egy franciához. Az ukrajnai háború idején gyakran szerepelt a francia televízióban, és keményen oroszellenes álláspontot képviselt. Korábban a francia-ukrán üzleti klub vezetője volt, és most állítólag azzal keres pénzt, hogy VIP-turistákat fogad és kísér Franciaországban.



Júliusban az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova azt mondta, hogy Moszkva fokozta az orosz állampolgárok külföldi támogatására irányuló tevékenységét az általa "az idegengyűlölet példátlanul barbár hullámának, többek között a ruszofóbiának" nevezett jelenség miatt. Az Európában és máshol élő oroszok "agresszív támadásokkal és fenyegetésekkel, diszkriminációval szembesülnek" - magyarázta.