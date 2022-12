Ukrajnai háború

Ukrán külügyi szóvivő: Véres csomagot kapott több ukrán külképviselet

Véres csomagot kapott több ukrán külképviselet a spanyolországi levélbombás terrortámadás után - hozta nyilvánosságra pénteken közleményben Oleh Nyikolenko ukrán külügyi szóvivő.



A diplomata szavai szerint folytatódik az ukrán nagykövetségek és konzulátusok fenyegetése. "A spanyolországi terrortámadás után véres csomagok érkeztek a magyarországi, hollandiai, lengyelországi, horvátországi, olaszországi, ausztriai ukrán nagykövetségre, a nápolyi (Olaszország) és krakkói (Lengyelország) főkonzulátusra, valamint a brünni (Csehország) konzulátusra. A csomagokban állati szemek voltak. Magukat a csomagokat jellegzetes színű folyadékba áztatták, és ennek megfelelő szaga volt. Tanulmányozzuk ennek az üzenetnek a jelentését" - írta a szóvivő a Facebookon közzétett közleményében. Hozzátette, hogy ezen felül Ukrajna vatikáni nagykövete rezidenciájának bejáratát megrongálták, a kazahsztáni ukrán nagykövetségre egy később hamisnak bizonyuló bombabejelentés érkezett, az egyesült államokbeli ukrán nagykövetségre pedig egy Ukrajnát bíráló cikk fénymásolatát küldték el.



"Okkal feltételezhetjük, hogy az ukrán nagykövetségek és konzulátusok jól megtervezett terrorizálása és megfélemlítése zajlik. Mivel nem tudják megállítani Ukrajnát a diplomáciai fronton, megpróbálnak megfélemlíteni minket. Azt viszont azonnal kijelenthetem, hogy ezek a próbálkozások hasztalanok. Továbbra is hatékonyan fogunk dolgozni Ukrajna győzelméért" - idézte a szóvivő Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter szavait.



A hivatalos külügyi közlemény szerint az ukrán diplomaták továbbra is sikeresen dolgoznak Ukrajna védelmi képességeinek megerősítésén és az ukránok számára a tél túléléséhez szükséges energetikai eszközközök beszerzésén. Az ukrán fél együttműködik külföldi országok rendfenntartó szerveivel minden fenyegetési eset kivizsgálásában, az elkövetők azonosítása és bíróság elé állítása érdekében.



Kuleba csütörtökön az EBESZ külügyminiszteri tanácsának Lódzban tartott ülése alatt az Ukrinform hírügynökségnek adott nyilatkozatában elmondta, hogy két ukrán külképviselet is kapott levelet "nagyon konkrét fenyegetésekkel" ugyanazon a napon, amelyen a bombát tartalmazó csomagot elküldték Ukrajna spanyolországi nagykövetségére. A madridi ukrán nagykövetségre érkezett levélbomba miatt a követség egyik munkatársa könnyebben megsebesült a kezén, amikor a bomba felrobbant. Spanyolország terrorcselekménynek minősítette az esetet.



A külképviseleteket csütörtökön Kuleba még nem nevezte meg, mondván, hogy a külügyi tárca hivatalos álláspontját az incidensekkel kapcsolatosan később hozzák nyilvánosságra. A miniszter egy csütörtök esti tévéműsorban még annyit elmondott, hogy addigra már nem kettő, hanem három külképviselet kapott fenyegetőlevelet, amelyeket "vörös folyadékkal itattak" át.