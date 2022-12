Németország

Zavarta a zaj, ezért kihúzta szobatársa lélegeztetőgépét

Letartóztatott a rendőrség egy 72 éves nőt a németországi Mannheimben, mert november 29-én kétszer is kihúzta kórházi szobatársa lélegeztetőgépét. 2022.12.02 09:08 ma.hu

Emberölés kísérletének gyanújával tartóztattak le idős asszonyt egy mannheimi kórházban - írja a 24.hu.



A német hatóságok december 1-én tartott sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy az idős gyanúsított november 29-én este kétszer is kihúzta a konnektorból a 79 éves szobatársa lélegeztetőgépét. Az első eset után az egészségügyi személyzet elmagyarázta az asszonynak, hogy a szobatárs számára létfontosságú a gép zavartalan működése, ám ő ennek ellenére másodszor is áramtalanította a gépet. Azt monda, azért tette, mert nagyon zavarta a gép zaja.



A 79 éves pácienst újra kellett éleszteni. Bár nincs közvetlen életveszélyben, továbbra is intenzív ellátásra szorul. A gyanúsított szerdán bíróság elé állt, majd előzetes letartóztatásba helyezték.