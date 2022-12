Ukrajnai háború

Újabb fogolycserét hajtottak végre

Újabb fogolycserét hajtott végre csütörtökön Ukrajna és Oroszország, ötven-ötven katonát cseréltek ki egymás között - hozta nyilvánosságra Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője.



Kijelentette, hogy a most kiszabadított foglyok között vannak olyan ukrán katonák is, akik részt vettek Mariupol védelmében és a Donyeck megye orosz ellenőrzés alatti részében lévő Olenyivka településen tartották fogva őket. Az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint két hét alatt ez már a negyedik fogolycsere volt Oroszországgal.



Valentin Reznyicsenko, a keleti országrészben lévő Dnyipropetrovszk megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy csütörtökön az orosz erők ismét nehéztüzérséggel lőtték Nyikopol városát. Elektromos vezetékeken és többemeletes lakóépületekben keletkeztek károk, az egyik ilyen házban megsebesült egy 56 éves férfi.



Petro Kotyin, az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom vállalat elnöke felszólította a zaporizzsjai atomerőmű dolgozóit, hogy ne írjanak alá semmit az oroszokkal és a Roszatom orosz vállalattal. Kijelentette, hogy Jurij Csernyicsuk, a zaporizzsjai atomerőmű főmérnökhelyettese elárulta Ukrajnát, és együttműködik az oroszokkal. Szavai szerint Csernyicsuk - akit az oroszok szerdán kineveztek az erőmű igazgatójának - ahelyett, hogy minden erőfeszítést megtett volna az erőmű mielőbbi felszabadítása érdekében, "úgy döntött, hogy segít az orosz támadóknak legalizálni a nukleáris létesítmény jogellenes megszállását, és más atomtudósokat is erre buzdít". Kotyin közölte, hogy Csernyicsukot menesztették az Enerhoatomtól, és "előbb-utóbb mindenért felelni fog a törvény és az emberek előtt". Az Enerhoatom elnöke felszólította az erőmű dolgozóit, hogy "ne tegyenek olyan helyrehozhatatlan lépéseket, amelyekkel áthúzzák egész korábbi életútjukat, semmissé teszik minden korábbi sikerüket és eredményüket".



Kotyin megismételte, hogy az orosz megszállók szerinte egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a zaporizzsjai atomerőmű ukránbarát állományára, megfélemlítik, zsarolják őket, nem engedik be őket a munkahelyükre. Kijelentette, hogy az oroszok nem atomerőműnek használják a létesítményt, hanem elsősorban katonai bázisként és a nukleáris zsarolásuk eszközeként az egész világ ellen. Nem törődnek Európa legnagyobb atomerőművének nukleáris és sugárbiztonságával és jövőbeli sorsával sem - szögezte le az Enerhoatom elnöke.