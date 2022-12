Bevándorlás

Csaknem százezer menedékjogi kérelmet nyújtottak be szeptemberben az unióban

Az augusztusban feljegyzett rekordszinthez képest szeptemberben ismét jelentősen nőtt a menedékjogi kérelmek száma az Európai Unió tagországaiban, a szeptemberi csaknem százezer kérelem a legmagasabb havi adat az elmúlt hat évben - közölte legfrissebb jelentésében az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA).



A máltai központú ügynökség közlése szerint szeptemberben mintegy 98 ezer menedékjogi kérelmet nyújtottak be a tagországok hatóságainál. Noha ez jóval elmarad a 2015 őszén feljegyzett kérelmek - havi akár 173 ezret is elérő - számától, meghaladja a 2016 eleje óta regisztrált adatokat.



Szeptemberben a szíriaiak tették ki a kérelmezők legnagyobb részét mintegy 15 ezer kérelem beadásával. Ez 30 százalékos növekedést jelent az előző hónaphoz képest. A szíriaiakat az afgánok követték 13 700 kérelemmel. A kérelmezők harmadik legnagyobb csoportját a török állampolgárok alkották 5800 benyújtott kérvénnyel. Őket az indiaiak (4600), a bangladesiek (3800), a tunéziaiak (3100), a georgiaiak (2600), a marokkóiak (2200) és az egyiptomiak (1500) követték.



Megjegyezték, hogy az elmúlt éveket vizsgálva egyetlen nemzetiség esetében sem regisztrálták a menedékkérelmek számának jelentős csökkenését. Ezzel szemben a kérelmek számának időszakos növekedése konkrét nemzetiségekhez és geopolitikai eseményekhez kapcsolódtak. A szeptember végén bejelentett részleges oroszországi katonai mozgósítás például hozzájárult az orosz állampolgárok által benyújtott kérelmek megnövekedett, 1600-at is meghaladó számához.



A nemzetközi védelmet biztosító menedékjog iráni kérelmek elismerési aránya szeptemberben 37 százalékos volt az EU-ban. Az elismerések főként az ukrán, majd a szíriai, a jemeni, az eritreai, a fehérorosz és a malajziai állampolgároknak kedveztek - közölték.