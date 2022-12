Bűnügy

Europol: illegális lóhúskereskedés miatt több mint 40 embert előállítottak Spanyolországban

Illegális vágásból származó lóhús engedély nélküli értékesítése és ennek segítése miatt előállítottak 41 embert Spanyolországban, a húst a spanyol piac mellett Belgiumban, Németországban és Olaszországban értékesítették - közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) csütörtökön.



Az uniós szervezet tájékoztatása szerint a lóhús illegális értékesítésében részt vevő bűnözői hálózatnak számos más bűncselekmény, pénzmosás és okmányokkal való visszaélés miatt is felelnie kell a hatóságok előtt.



Közölték: az emberi fogyasztásra alkalmatlan lóhús illegális értékesítésével vádolt társaság tagjai Spanyolországban szereztek lovakat ingyen, vagy vásároltak meg nagyon alacsony áron. Számos tényező miatt ezeket az állatokat nem az élelmiszerpiacra szánták - jegyezték meg.



Az illetékes hatóságok hat gyanúsnak talált cég ellenőrzésekor titkos létesítményekben legkevesebb 80 lovat találtak. Az állatokat nem megfelelő körülmények között, gyakran víz és élelem biztosítása nélkül tartották. Állatorvosi ellenőrzés hiánya miatt különböző betegségekben szenvedtek - emelték ki.



A nyomozás rávilágított arra is, hogy az állatokat hamisított iratokkal vették birtokba. A szükséges okmányok meghamisításával ellehetetlenítették az áru nyomon követhetőségét. Az ügyintézést a lovak átvételétől az emberi fogyasztásra alkalmatlan hús illegális értékesítésig a hálózat hamis személyazonosító okmányokkal rendelkező tagjai bonyolították. A lovakat engedély nélküli vágóhidakon, a szükséges ellenőrzések nélkül vágták le.



Már egyetlen illegális szállítmány is 35 ezer eurót hozott a szállítóknak, a bűnözői hálózat összesen legkevesebb 1,5 millió euró nyereséget termelt. Csak a logisztikai oldalon 4,5 millió eurós forgalmat bonyolítottak le a becslések szerint- írták.



A spanyol hatóságok előállították a bűnözői hálózat tagjait, a szervezet működését segítő szállítókat, valamint a hamis okmányokat kiálltó állatorvost - tájékoztatott az uniós szervezet.