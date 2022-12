Ukrajnai háború

Kormányzó: elment az áram Herszonban az orosz ágyúzások miatt

Megszűnt a feszültség csütörtökön a dél-ukrajnai Herszon elektromos vezetékeiben az orosz erők ágyúzásai következtében - közölte Jaroszlav Janusevics, a régió kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.



A tisztségviselő hozzátette, hogy a szakemberek már dolgoznak az áramszolgáltatás helyreállításán. Tájékoztatott továbbá arról, hogy szerdán az orosz erők 34 alkalommal nyitottak tüzet Herszon megye területére, több helyütt lakóövezeteket ért találat. Az orosz támadásokban egy helyi lakos vesztette életét és további kettő megsérült. "A december 1-jei nap is a megszállók ágyúzásával kezdődött. Most az energetikai mérnökök próbálják kiküszöbölni a reggeli orosz ágyúzás következményeit" - tette hozzá a kormányzó.



Olekszij Hromov dandártábornok, az ukrán hadsereg műveleti főigazgatóságának helyettes főnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján kijelentette: a vezérkar értékelése szerint fennáll a veszélye annak, hogy a közeljövőben újabb orosz rakétacsapások érik Ukrajna létfontosságú infrastruktúráját és katonai létesítményeit. "Az ellenség célja, hogy pánikot keltsen a lakosság körében a belső helyzet destabilizálása érdekében" - emelte ki a katonai vezető.



Hromov kifejtette, hogy a héten orosz Tu-95MC stratégiai bombázók végeztek repülési gyakorlatokat az oroszországi Szaratov, Szamara és Orenburg térségében, valamint Oroszország keleti részében és a Barents-tenger légterében.



A vezérkar tagja arról is beszélt, hogy az oroszok tartalékosokat állomásoztatnak a megszállásuk alatt lévő Krím félsziget északi részén. "Dzsankoj városa és a környező területek valójában a Krím legnagyobb katonai bázisává változtak, ahonnan az orosz megszálló csapatokat, fegyvereket és katonai felszereléseket telepítik át az Oroszországi Föderációból. Titkosszolgálati adatok szerint mintegy 750 darab haditechnikai eszköz és katonai felszerelés található a Dzsankoj közelében lévő Medvegyivka település melletti katonai terepen" - fejtette ki Hromov.



Natalia Humenyuk, az ukrán déli műveleti parancsokság sajtóközpontjának vezetője is a rakétacsapások veszélyére figyelmeztetett. Mint mondta, ez Ukrajna "lakosságára nehezedő pszichológiai nyomásgyakorlás" is tekinthető. Az orosz hadihajók fekete-tengeri jelenléte arra utal, hogy folytatódik a légi felderítés, az adatgyűjtés és az esetleges rakétacsapások előkészítése - tette hozzá Humenyuk.

Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára közben egy tévéműsorban nyugalomra intette a lakosságot, mert szavai szerint a légvédelmi rendszer időben előrejelzi a rakétacsapásokat. "Szeretnék mindenkit megnyugtatni. Ha rakétatámadás történik, arról a hatóságok mindenképpen figyelmeztetnek. Nem kell folyton valamilyen bajra számítva élni. Éljék az életüket, amely amúgy is bonyolult" - fogalmazott a tisztségviselő. Danyilov emlékeztetett arra, hogy Ukrajnának olyan riasztórendszere van, amely már többször bizonyította hatékonyságát. Danyilov azt is tanácsolta, hogy a közelgő támadásokról csak megbízható forrásból tájékozódjanak, mert Oroszország rengeteg álhírrel árasztja el az információs teret.



A kijevi vezérkar legfrissebb, csütörtöki összesítése szerint eddig mintegy 89 440 orosz katona halt meg Ukrajnában, közülük 560-an az elmúlt napon.