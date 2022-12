Erőszak

Az ISIS bejelentette vezetője halálát - média

Az Iszlám Állam (IS, korábban ISIS) terrorszervezet újabb vezetőjét veszítette el - jelentette több médium szerdán. Abu al-Haszan al-Hasimi al-Kurasi "harcban" halt meg - jelentette be a szervezet közleményében, amelyet a Reuters, az AFP és regionális ügynökségek is közöltek.



Az IS szerint al-Haszan több "ellenséget" is megölt, mielőtt "a csatatéren" meghalt, de nem közölt részleteket az eset idejéről és helyszínéről, és beszámolóját nem lehetett függetlenül ellenőrizni.



Az IS új vezetőjét Abu Husszein al-Hussaini al-Kurasi néven nevezték meg.



Al-Haszan volt az IS harmadik önjelölt "kalifája". Az év elején vette át a hatalmat, miután elődje, Abu Ibrahim al-Hásimi al-Qurasi februárban meghalt az amerikai különleges erők egyik rajtaütése során. A hadműveletre a szíriai Idlíb tartományban került sor, amely a kormányellenes terrorista fegyveresek ellenőrzése alatt áll, akiket állítólag Törökország vagy a nyugati kormányok támogatnak.



Szeptemberben a török hatóságok bejelentették, hogy elfogtak egy Abu Zeyd nevű magas rangú IS-vezetőt, akit Abu Ibrahim lehetséges utódjának tartottak.



Az IS-t 2013-ban egy magát Abu Bakr al-Bagdadinak nevező iraki szalafista harcos kiáltotta ki. Az ő vezetése alatt a terrorcsoport meghódította a Közel-Kelet nagy részét, kihasználva a 2003-as amerikai iraki invázió és a szíriai kormány elleni, külföldiek által támogatott felkelés következményeit.



Az Egyesült Államok és szövetségesei 2014-ben légi hadjáratot indítottak az IS ellen, míg az iraki hadsereg és a kurd milíciák a földön szálltak szembe a csoporttal. Damaszkusz orosz és iráni támogatással nyugatról szorította vissza. A csoport 2019 márciusára hivatalosan elvesztette igényét bármilyen területi ellenőrzésre, Al-Bagdadi pedig öngyilkos lett, amikor az amerikai különleges erők 2019 októberében rajtaütöttek idlibi táborán.