Bűnügy

Elítéltek egy rendőrgyilkos orvvadászt Németországban

Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek szerdán Németországban egy kétszeres rendőrgyilkos orvvadászt.



A kaiserslauterni Rajna-vidék-pfalzi tartományi bíróság megállapította, hogy a 39 éves német férfi különösen súlyos bűncselekményt követett el. Ez azt jelenti, hogy nem kerülhet feltételesen szabadlábra a büntetés első 15 évének letöltése után sem.



A bíróság az ítélettel elfogadta az ügyészség indítványát, amely szerint a bűncselekmény azért különösen súlyos, mert a vádlott kivégzésszerű vérfürdőt rendezett, amikor rutinjellegű járőrszolgálatot végző rendőr áldozatai megállították furgonját a Kaiserslautern melletti Kusel járásban egy erdő közelében idén január 31-én hajnalban.



A járműben frissen lőtt vadak tetemére bukkantak. Ezt jelentették is első rádióüzenetükben. A második - és utolsó - rádióüzenet egy segélykiáltás volt. "Lőnek ránk!" - mondta az egyik rendőr, mielőtt megszakadt a rádiókapcsolat.



A helyszínre erősítést küldtek, de már nem lehetett segíteni a bajba jutott kollégákon, egy 24 éves rendőrnőn és 29 éves munkatársán. A nőnek nem volt esélye védekezni, ezt jelzi, hogy a fegyvere még a tokjában volt, amikor megtalálták. Fejlövéssel végzett vele a rendőrgyilkos orvvadász. A másik rendőrnek még sikerült előhúznia szolgálati fegyverét. Védekezett is, a 15 lőszert tartalmazó tárat teljesen kiürítette, de végül elveszítette a tűzpárbajt. Ő is még a helyszínen meghalt.



A térségben fekvő Neunkirchenben pékséget és vadhúsokat árusító hentesboltot üzemeltető támadó elmenekült, a helyszínen azonban hátrahagyta iratait, így még aznap elfogták.



Elfogtak egy másik férfit is, akit a bíróság másodrendű vádlottként bűnösnek talált üzletszerűen folytatott orvvadászatban való közreműködésben. Büntetést azonban nem kapott, mert már az eljárás kezdetén részletes vallomást tett, amivel nagyban hozzájárult a kettős rendőrgyilkosság feltárásához.