Döntés

A Magyarországnak szánt uniós pénzek befagyasztását javasolja az Európai Bizottság

Három magyar operatív program 65 százalékos forrásának a felfüggesztését javasolja az Európai Bizottság - 7,5 milliárd euró befagyasztását. Ursula von der Leyenék jóváhagyták ugyanakkor az 5,8 milliárd eurós magyar helyreállítási tervet - derült ki Valdis Dombrovskis bizottsági ügyvezető alelnök bejelentéséből.



Valdis Dombrovskis bizottsági ügyvezető alelnök bejelentése nem volt meglepetés a múlt szerdán már kiszivárogtatott előzetes bizottsági állásponthoz képest. Most Brüsszelben az Európai Bizottság kollégiumának a tanácskozása után bejelentették: nem zárják le a Magyarországgal szemben nyáron indított kondicionalitási, jogállamisági eljárást, ami az Európai Uniós források szabályos felhasználásának a védelmét jelenti, és biztos garanciákat a korrupciómentes kezelésére az uniós pénzeknek.



Ezért fenntartják a Bizottság szeptemberi álláspontját, és azt javasolják az Európai Tanácsnak, hogy a Magyarországnak járó három kohéziós operatív program esetében függesszék fel 7,5 milliárd euró uniós forrás utalását.



Ez azt jelenti, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz, Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz nem kapja meg az EU-források 65 százalékát. Ezeket a forrásokat ugyanakkor 2029 végéig lehet felhasználni, s mivel jövőre még a 35 százaléknyi forrás elegendő, ezek az uniós pénzek 2024 második felében kezdenének hiányozni, ha addig sem indul meg az utalásuk.



Indoklásképpen a sajtótájékoztatón elhangzott: a Bizottság nem tartotta elégségesnek a magyar kormány által tett 17 vállalás/intézkedés teljesítését.



Brüsszeli sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság 27 mérföldkő feltételt szabott az uniós források utalásához, és ezek között "super milestone"-ok is vannak, például az igazságszolgáltatási reformlépések, melyek az Országos Bírói Tanács (OBT) hatáskörerősítését érinti. Mivel a bizottsági elvárás sarkalatos törvény módosítását érinti, a magyar kormány 2023. március végéig tett ígéretet ennek a vállalására.



Ezek között Didier Reynders igazságügyi biztos bejelentése szerint szerepel, hogy a Kúria esetében az OBT véleményezési jogot kaphat a bíró-jelölteknél. A bíráknak "jogot" boztosítanának arra is, hogy az Európai Unió Bíróságához forduljanak az uniós szabályozást, jogot érintő kérdésekben. Kérdés, hogy a módosítások után kormányzati szerv megtámadhat-e alkotmánybírósági határozatot.

A Bizottság azt is bejelentette: elfogadta a magyar kormány helyreállítási tervdokumentumát, így az uniós vissza nem térítendő pénzügyi támogatások teljes keretösszegéből - ami 312,5 milliárd euró - Magyarország igényt tarthat 2238 milliárd forintos uniós támogatásra.



Ezt a vissza nem térítendő részt 2021-ben mindenféle előzetes feltétel nélkül folyósítottak volna, 2022-től már csak konkrét vállalásokhoz kapcsolódva adja oda Brüsszel.