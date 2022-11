Rejtélyes helikopterbalesetben halt meg az orosz milliárdos

Meghalt Vjacseszlav Taran, a Forex Club és a Libertex alapítója, erősítette meg a párizsi orosz nagykövetség. A Monacóban letelepedő orosz milliárdos rejtélyes helikopter-balesetben hunyt el. Ukrán állítások szerint a férfi szoros kapcsolatban állt az orosz hírszerzéssel - írja az Index.



Egyelőre nem világos, mi idézte elő a balesetet. Oroszországi források szerint egy másik utasnak is csatlakoznia kellett volna az 53 éves Taranhoz, de ő az utolsó pillanatban úgy döntött, nem ül fel a helikopterre.



A párizsi orosz nagykövetség megerősítette, hogy a férfi Villefranche-sur-Merben halt meg. A svájci Lausanne-ból indult útnak egy H130-as helikopterrel, amelyet egy tapasztalt pilóta vezetett, aki szintén életét vesztette. A francia hatóságok hivatalos vizsgálatot indítottak a balesettel kapcsolatban.



A Vlagyivosztokból származó Taran nagy tiszteletnek örvendett Monacóban, ahol a felesége megalapította a Hello Monaco médiát.

"Entrepreneur Vyacheslav Taran, 53, died after the helicopter plunged near the resort town of Villefranche-sur-Mer after taking off from Lausanne in Switzerland.

Taran is the third cryptocurrency entrepreneur to die unexpectedly in the past few weeks." https://t.co/jQyBYiffe7